【新冠肺炎】新疆本土疫情源頭未明　烏魯木齊疾控：形勢總體可控

內地新冠肺炎疫情反覆，新疆149天無新增病例紀錄近日被打破，連續三日出現本土感染病例，現有17宗確診病例、11名無症狀感染者，均在烏魯木齊市，另有269人接受醫學觀察。由於本土感染源頭暫未查明，新疆疫情引起外界關注。 烏魯木齊市疾病預防控制中心主任芮寶玲周五（17日）表示，由於現有確診病例、無症狀感染者均為接受集中醫學觀察人員，烏市疫情形勢總體可控，她呼籲大家不要恐慌。

芮寶玲還說，相關部門將加強科普宣傳，引導各族人民群眾做好科學防護，及時公布疫情，主動回應社會關切。

在新疆，大批民眾排隊接受檢測。（微博）

綜合國家衛健委及烏魯木齊市衛健委通報，新疆自7月16日起報告本土感染病例，首宗新增本土病例在7月15日發現。

7月16日0時至7月17日12時再發現多5宗本土病例，7月17日12時至24時再發現多11宗確診病例。根據通報，新疆現有17宗確診病例、11名無症狀感染者，均在烏魯木齊市，還有269人在接受醫學觀察。

目前烏魯木齊市新冠肺炎疫情防控工作指揮部已啟動應急響應預案，對確診病例和無症狀感染者情況分析，並開展流行病學調查和傳播溯源工作，確診病例和無症狀感染者都在醫療救治和隔離醫學觀察。

此外，新疆防疫工作指揮部也強調要嚴密展開大排查，病毒檢測呈陽性者、無症狀感染者、密切接觸者、直接接觸者全部都要排摸出來，並嚴格落實醫學隔離措施，確保零遺漏、無死角。

（綜合報道）