內地洪災｜河堤潰壩洪水氾濫　安徽六安固鎮鎮成孤島逾萬人被困

安徽六安市局部地區近日降特大暴雨，在7月19日（周日），六安市裕安區固鎮鎮由於附近河堤潰壩，河水圍困了至少一萬名當地群眾，目前正等待救援。

六安市裕安區固鎮鎮被河水圍困（點圖放大）：

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內媒《新京報》20日（周一）報道指，固鎮鎮居民家中斷水斷電，不少樓房的一樓幾乎被淹沒。一名當地居民表示，鎮內有不少人被困，在樓房二樓等待救援，「昨天（19日）我跑出來了，（目測）現在水位有1米多，只能坐著橡皮艇進去。另外，鎮裡已經沒有電話信號了，打不通電話」。

20日早上，固鎮鎮副鎮長朱勇表示，武警部隊、空軍、藍天救援隊等已趕往現場救援，目前已轉移兩千多人，不過仍有一萬多人被困。此外，當地相關部門正在發放救災物資。朱勇又表示，「現在固鎮鎮還是一個孤島，有物資送不進去」。

內媒《財新》則報道指，一位當地政府人士表示19日下午兩點左右，固鎮鎮邊上的河堤發生了潰壩，漫出的大水把鎮上都淹了。他又表示，上游有兩個水庫洩洪，導致河水流量太大，所以才會潰壩。

不過六安市水利局水旱災害防禦科的工作人員表示，固鎮鎮受淹與水庫洩洪並無關係，而是由於降雨量過大，「四天下了一年的雨量」。根據中央氣象台的數據，7月17日至19日，淮河流域及長江中上游等地出現強降雨，安徽六安、合肥及河南信陽等地部分地區降雨量為300-500毫米，六安裕安區局部地區達到642毫米。降雨量超過250毫米即為特大暴雨。

（綜合報道）