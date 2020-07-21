奧運冠軍勞麗詩微博遭封禁言　曾發言支持武漢作家方方

曾經在2004年獲得過奧運女子10米跳台冠軍的中國運動員勞麗詩日前表示，她的微博遭禁言一年。 此前因在新浪微博上轉發支持武漢作家方方，她曾遭部分網民圍攻，而她也頻頻回擊指責她的網民。

勞麗詩的微博賬號仍然可以正常查看，最近發表內容停留在7月13日。

5月26日，勞麗詩轉發了武漢作家方方的一條題為「痛惜！護士小霞走了，曾援漢暈倒在抗疫一線」的微博。隨後，這條微博遭到了許多網民指責，有人指勞麗詩「轉發方方這種造謠生事的，為虎作倀」，還有人責問她「良心何在」。

勞麗詩的微博。

勞麗詩回擊稱「轉發條微博引來一群神經病」、「突然很開心，因為沒有活成你們喜歡的樣子，要是活成你們這些人讚美的樣子，我立馬從十米台跳下，跳水池沒水的那種」。她的回應，也再次在評論區引發兩派網民的「混戰」。

在此後一個多月時間裏，不論勞麗詩在微博上發表怎樣的內容，幾乎都能在評論區引起「混戰」；而勞麗詩本人也在持續地進行回擊、刪除評論、拉黑用戶等操作。

6月3日她的一則微博寫道：「錯的是一群網絡無脊椎動物橫行，到處欺負老實人、欺負善良人，動輒以『不喜歡你可以滾出中國』這樣弱智一樣的言論攻擊別人，請記住，沒有任何人有義務把自己熱愛的土地讓給無脊椎動物，讓其成為無脊椎動物的樂園，今日不行，以後也絕不行。我本善人，遇蛆則剛！」更是獲得了5萬餘個「讚」、7400餘條轉發。

勞麗詩曾經在2004年獲得過奧運女子10米跳台冠軍。（網絡圖片）

據悉，在內地媒體上，勞麗詩最近一次公開露面是在7月8日。當天的廣州國際建築裝飾博覽會開幕式上，勞麗詩作為一款新型塗料的商業代言人作了發言。稍早前的6月20日，勞麗詩作為植樹造林倡議者，在廣州南沙濕地公園參加了廣東省林業局的「廣東林業·騰訊網友植樹節」現場植樹活動。

勞麗詩曾經在2004年雅典奧運會上獲得女子雙人10米跳台跳水冠軍，以及女子10米跳台跳水亞軍。2010年退役後，一度在共青團廣東省委內任職，但是在幾年後離開體制，從事淘寶網店業務，主營首飾經銷。她的淘寶網店目前也可以正常訪問。

7月20日，勞麗詩被指在Twitter開了新賬號。不過，她已對此表示否認，稱自己並未在「外網」註冊帳號。

早前，中國男足運動員郝海東6月在海外社交媒體「宣布建國」，併發布「建國宣言」等政治言論而引爆輿論。據消息，中國多家媒體已收到有關郝海東的報道禁令。目前，郝海東微博內容已被全部清空。