湖北恩施發預警：清江上游形成堰塞湖或隨時潰壩　籲民眾準備撤離

內地洪災持續，湖北恩施防汛抗旱指揮部今日（21日）發布最新預警稱，清江上游沙子壩發生山體滑坡，形成堰塞湖，隨時有潰壩洪水下洩危險，呼籲民眾準備撤離。

當局指出，為應對上游堰塞湖瞬間潰壩，請提前做好撤離應急準備。具體撤離時間，由指揮部統一調度安排。目前，下游的大龍潭水庫正在加大下洩流量騰庫，以騰出水庫空間應對隨時可能出現的巨大洪水，請城區居民不要到清江邊上走動。據悉，恩施市總人口超過80萬人。

內地洪災持續，湖北恩施發生嚴重災情。（微博）

另據湖北日報報道，7月21日5時30分左右，因山體滑坡已堵塞橋坡河形成堰塞湖，上游水位已上漲5米左右。目前，相關部門和鄉鎮正在組織形成堰塞湖後，可能受影響區域群眾轉移和交通管控。

堰塞湖是指山崩、泥石流或熔岩堵塞河谷或河床，儲水到一定程度便形成的湖泊，通常是不穩定的地質狀況所構成，當堰塞湖構體受到沖刷、侵蝕、溶解、崩塌等作用，堰塞湖便會出現「溢壩」，最終會因為堰塞湖構體處於極差地質狀況，演變「潰堤」而瞬間發生山洪爆發的洪災，對下游地區有著毀滅性破壞。大多數的堰塞湖會於形成後的數天內，不斷的由原本的河川注入儲水，累積到足以潰堤的水量。

+ 3 + 2

據此前報道，7月16日至17日，恩施遭遇特大暴雨。17日上午起，由於上游來水太多，大龍潭水庫洩洪，城區開始積水內澇。下午4時許，清江水位暴漲，兩岸主幹道積水達2米左右，恩施中心城區幾乎泡在水中，巴士頂部被淹沒，當局拉響防空警報。

（綜合報道）