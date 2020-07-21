內地洪災│水位暴漲致野生小龍蝦湧現　江蘇疾控籲民眾勿捕撈食用

內地南方地區遭受暴雨侵襲，多地水位暴漲，出現嚴重洪災。而隨著水位的上漲，河水中的各種魚類、小龍蝦等生物，也被帶到其它地方，有不少居民在鄰近河道、池塘中捕食各種水產物。 對此，江蘇疾控呼籲民眾，切勿自行捕撈野生小龍蝦食用，可能存在有致病風險。

江蘇疾控籲民眾在農貿市場或大型商超等正規渠道購買小龍蝦。圖為養殖戶在江蘇宿遷宿城區城鄉統籌試驗區中揚鎮荷花塘內捕撈龍蝦。（中新社）

「長江2020年第2號洪水」已經在長江上游形成。央視報道，隨著洪水到來，野生小龍蝦紛紛在長江內河、鄰近池塘等地冒出。

為了預防食用小龍蝦可能會引起的橫紋肌溶解綜合徵，江蘇疾控鄭重提醒公眾，切勿自行捕撈野生小龍蝦食用，也不要購買來路不明的龍蝦，在農貿市場或大型商超等正規渠道購買小龍蝦。

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據報道，小龍蝦的生活環境複雜，來路不明的小龍蝦，體內含有成分，可能存在有致病風險，存在安全隱患。其中包括「哈夫病」。哈夫病是一類原因不明的橫紋肌溶解綜合症，世界各國均偶有發生，一般是吃水產品後24小時內發病，除此之外沒有明顯的規律。

近年來，在江蘇、安徽、湖北等地出現數宗因食用小龍蝦致橫紋肌溶解綜合症的病例。

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