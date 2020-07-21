21中國人偷渡越南打工被拘　越官員：或由邊境小道入境

近年來，越南勞工偷渡中國打工被拘新聞已經屢見不鮮，不過，近期有部分中國人偷渡越南，被當地政府拘捕。 據越南友好組織聯合會旗下英文網站《時代報網》發布的消息，日前，越南警方在越南中部地區拘捕了21名非法入境越南的中國人，並將其送去隔離。 據稱，這些人是偷渡到越南會安（Hội An）工作的。

越南廣南省奠磐市社（Điện Bàn）執法人員日前檢查當地一處居民區時發現，有一批中國人在此非法居留。這些非法入境者共21人，他們試圖逃跑，不過此後均被拘捕。這些非法入境者被執法人員送往三歧市（Tam Ky）隔離，其新冠病毒樣本已經送去檢測。

越南執法人員盤問一名非法入境者。（時代報網）

廣南省公安部門一名上校表示，他們會在當地繼續搜索是否有其他漏網的中國非法入境者。該上校表示，還不清楚這些人是如何偷渡進入越南的，當地政府會先對其隔離及檢測，之後會再進一步調查此案。

當地醫療部門工作人員說，21名非法入境者第一次新冠病毒檢測呈陰性，不過之後還會對他們進行進一步檢測。

會安一名當地官員稱，這些偷渡者可能是通過中越邊境的小道進入越南，並在越南非法務工。

越南警方檢查奠磐市社居民區。（時代報網）

廣南省政府已經要求當地民眾發現可疑外國人後及時上報。

越南友好組織聯合會為越南非政府組織，其主席阮芳娥為原越南駐聯合國代表團團長。

越南會安（Hội An）地理位置：