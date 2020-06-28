越南中年漢回國遇封關未能轉機滯港機場3個月　准予用貴賓室梳洗

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，全球多地均設出入境管制，連日來有旅客被揭發滯留本港機場逾兩周，拒絕原機返回出發地。 國泰航空今日（28日）證實，有一名於三月由加拿大抵港，原定轉機往越南的旅客，因越南實施緊急封關，航班取消而逗留在機場禁區，當時本港未實施中轉客限制，惟該旅客經多番勸喻仍不欲出境，至今滯留機場內已經三個月。 據了解，涉事是一名年約40歲的男子，獲准使用禁區內的貴賓室，解決日常所需，包括膳食及梳洗等；即使貴賓室曾關閉，但機場職員亦會為他購買食物，故生活不成問題。 機場管理局則表示，現仍有數名旅客滯留機場禁區，在隔離區等候，至於實際人數及所涉及屬於哪家航空公司旅客等，僅稱無補充。 衞生署表示，至今已安排6名滯留於香港國際機場的旅客，採集其深喉唾液樣本，全部呈陰性反應。

國泰航空表示，一名原定經香港轉機往越南旅客因當地緊急封關，已滯留於香港機場禁區至今三個月。（資料圖片／羅國輝攝）

連日來均有旅客因香港國際機場目前的轉機限制，而未能轉機返回內地，但亦有欲前往其他目的地旅客有相處遭遇。

國泰有乘客滯留港機場禁區至今三個月

國泰航空表示，一名由加拿大經香港轉機往越南的乘客於三月因越南當局緊急封關，航班取消，而逗留在香港機場禁區，當時香港並未實施中轉客的限制。

國泰透露經過多番勸喻，該乘客不欲出境，冀望能第一時間乘搭可行的越南航班。國泰航空在事件發生時已通告有關當局，期間亦有努力為乘客物色機位及提供適切的協助。國泰航空續指，現時並沒有其他中轉客在機場禁區逗留。

機場職員買食物 生活問題不大

香港民用航空事業職工總會副主席李永富表示，涉事旅客為一名約40歲的男子，早前曾以英語與他溝通。李指，該旅客獲准使用禁區內的貴賓室，解決日常所需，包括膳食及梳洗等；即使貴賓室曾關閉，但機場職員亦會為他購買食物，故生活不成問題。

李永富稱，該旅客較為安靜，一般都獨坐一角上網及閱書，未有騷擾其他人，亦未見抱怨安排，他明白滯留源於越南突然封關，只是希望可以盡早歸國。

機管局：數人仍滯留 拒提供實數

《香港01》向機場管理局查詢，目前尚有幾多旅客滯留在機場禁區、所涉及的航空公司名單、機管局曾否巡查各大樓並統計滯留人數等資料，機管局僅稱有數位旅客仍滯留，已安排在隔離區等候，其他資料則無補充。

至今為6名滯留旅客採樣本 全部呈陰性

衞生署表示，基於公共衞生的考慮，衞生防護中心已與機管局建立機制，處理滯留於香港國際機場的旅客，衞生防護中心會於機管局及相關航空公司的協助下，安排這些旅客採集深喉唾液樣本測試，並透露衞生防護中心至今已安排六名滯留於香港國際機場的旅客，採集其深喉唾液樣本，全部呈陰性反應。