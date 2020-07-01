越南驚現山寨版李子柒　衣着情節連隻狗都抄足　惹內地網民圍攻

內地美食YouTuber「李子柒」總是穿着古裝，以古法風格形式，拍攝傳統農家生活、烹飪方法製作美食的過程而被人熟知，2017年還曾被譽為「2017美食網紅第一人」。近來有網友發現，越南有網紅也模仿起李子柒的視頻，引發內地網友激烈反彈！

最近有網友在網路上爆料，越南YouTube頻道「Bếp Trên Đỉnh Đồi」抄襲李子柒的影片，有網友還自製對照圖，發現除了影片內的敘事節奏相當類似，就連廚房、妝髮、衣服、奶奶、狗等情節設定都與李子柒相當接近。

擺明山寨情節完全照搬 點圖看看正牌李子柒同翻版對比：

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據悉，去年曾有越南網友將李子柒的影片配音、字幕全改為越南文，說李子柒是來自越南，對此李子柒本人於2019年3月則出面發布「打假」聲明，表示她發現許多網友複製、模仿她的影片後更改國籍，當時她在視頻中嚴正強調「我是中國人」。

這回模仿的影片被抓包，更引來內地網友們強烈反彈，紛紛在微博上砲轟：「東施效顰真的和正版沒法比」、「真的好low」、「妝髮讓我恍惚」、「她做出來的食物讓人毫無食慾，抄襲的果然是抄襲的」、「不是歧視，從樣貌氣質到手工都不是一個level」、「扭大白菜的手法都一樣，但是沒有李子柒乾脆利落」、「這個感覺像是一個不會做飯的人弄出來的視頻，就手法都很emmm一言難盡」、「完全copy李子柒」、「我覺得太粗魯了，李子柒每次雖然幹的都是體力活，但是都很優雅」。

不過，也有網友持反面意見認為：「憤怒嗎？憤怒就對了，國內綜藝抄襲別人的也請憤怒」、「希望那些國內抄襲綜藝的各大導演能看到這微博下面的評論」、「體會到韓國人的感受了」。

點圖欣賞更多正版李子柒美照：

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