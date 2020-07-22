習近平：須千方百計把市場主體保護好　企業家要為國分憂

新冠肺炎疫情對中國經濟造成衝擊，雖然目前情況好轉，但不少企業仍面臨各種問題。中國國家主席、中共中央總書記習近平在7月21日在京主持召開企業家座談會併發表重要講話。 習近平在會上向與會企業家提出三點意見：保護和激發市場主體活力、弘揚企業家精神、集中力量辦好自己的事。

關於保護和激發市場主體活力，習近平指，新冠肺炎疫情發生以來，各類市場主體積極參與應對疫情的人民戰爭，同時為疫情防控提供了有力物質支撐。他向全國企業為疫情防控和經濟社會發展作出的貢獻表示感謝。

7月21日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在京主持召開企業家座談會併發表重要講話。（新華社）

習近平說，疫情對中國經濟和世界經濟產生巨大衝擊，很多市場主體面臨前所未有的壓力。市場主體是經濟的力量載體，保市場主體就是保社會生產力，留得青山在，不怕沒柴燒，要千方百計把市場主體保護好，為經濟發展積蓄基本力量。他指，下一步，要加大政策支持力度，激發市場主體活力，使廣大市場主體不僅能夠正常生存，而且能夠實現更大發展。

具體而言，要落實好紓困惠企政策；打造市場化、法治化、國際化營商環境；構建親清政商關係；高度重視支持個體工商戶發展。

關於弘揚企業家精神，習近平說，企業家要在愛國、創新、誠信、社會責任和國際視野等方面不斷提升自己，努力成為新時代構建新發展格局、建設現代化經濟體系、推動高品質發展的生力軍。他表示，希望企業家增強愛國情懷、勇於創新、誠信守法、承擔社會責任、拓展國際視野。

今年6月，習近平在銀川考察調研。這是習近平在賀蘭山東麓葡萄種植園。（資料圖片）

習近平指出，當前就業壓力加大，企業家要努力穩定就業崗位，關心員工健康，同員工攜手渡過難關；他又指近年經濟全球化遭遇逆流，經貿摩擦加劇，企業家要立足中國，放眼世界，提高把握國際市場動向和需求特點的能力，提高把握國際規則能力，提高國際市場開拓能力，提高防範國際市場風險能力，帶動企業在更高水準的對外開放中實現更好發展，促進國內國際雙迴圈。

關於集中力量辦好自己的事，習近平指，他在今年全國兩會上提出，面向未來，這個要逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局。他說，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，以國內大循環為主體，要通過發揮內需潛力，使國內市場和國際市場更好聯通，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源，實現更加強勁可持續的發展。

習近平最後還說，從明年開始，中國將進入「十四五」時期，中央對制定「十四五」規劃十分重視，相關準備工作正在進行，與會者對制定「十四五」規劃提出了很多有價值的意見和建議，請有關方面認真研究吸收。