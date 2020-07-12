習近平：防汛形勢十分嚴峻　盡最大努力保障人民群眾生命財產安全

內地南方地區暴雨持續，多地遭受洪澇災害。據應急管理部7月10日信息，2020年以來洪澇災害造成浙江、安徽、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州等27省（區、市）3,385萬人次受災，141人死亡失蹤，直接經濟損失695.9億元（人民幣，下同）。中國水利部已在7月12日將水旱災害防禦Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。防汛工作已經進入戰時狀態。

+ 3 + 2

據央視《新聞聯播》12日報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對進一步做好防汛救災工作作出重要指示。習近平指出，近期，長江、淮河等流域，洞庭湖、鄱陽湖、太湖等湖泊處於超警戒水位，重慶、江西、安徽、湖北、湖南、江蘇、浙江等地發生嚴重洪澇災害，造成人員傷亡和財產損失，防汛形勢十分嚴峻。

7月12日，廣西柳江柳州市區段年內第4次超警戒水位，當日7時50分，柳江柳州水文站出現83.80米的洪峰水位，超警戒水位1.3米。（中新社）

習近平強調，當前，已進入防汛的關鍵時期，各級黨委和政府要壓實責任、勇於擔當，各級領導干部要深入一線、靠前指揮，組織廣大幹部群眾，採取更加有力有效的措施，切實做好監測預警、堤庫排查、應急處置、受災群眾安置等各項工作，全力搶險救援，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。國家防總、應急管理部、水利部等部門要加強統籌協調，科學調配救援力量和救災物資。駐地解放軍和武警部隊要積極參與搶險救災工作。

7月11日，武警江西總隊機動支隊官兵在江西省上饒市鄱陽縣江家嶺村昌江圩堤壩，搬運沙袋加固堤壩。（中新社）

習近平要求，各地區各有關部門要在抓好防汛救災各項工作的同時，精心謀劃災後重建，盡快恢復生產生活秩序。要認真做好受災困難群眾幫扶救助，防止因災致貧返貧。