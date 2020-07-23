習近平赴吉林考察調研糧食生產　鼓勵發展合作社

國家主席習近平周三（22日）赴吉林考察調研。據新華社報道，習近平當日下午首先到四平市梨樹縣國家百萬畝綠色食品原料（玉米）標準化生產基地核心示範區、盧偉農機農民專業合作社，了解糧食生產、黑土地保護利用、農業機械化規模化經營等情況。他隨後還參觀了四平戰役紀念館，緬懷革命先烈。

7月22日，習近平在四平市梨樹縣國家百萬畝綠色食品原料（玉米）標準化生產基地核心示範區，了解糧食生產。（新華社）

習近平在玉米地察看黑土層土質培養和玉米長勢時表示，東北是世界三大黑土區之一，是「黃金玉米帶」「大豆之鄉」，黑土高產豐產，同時也面臨著土地肥力透支的問題。一定要採取有效措施，保護好黑土地這一「耕地中的大熊貓」。

習近平又到盧偉農機農民專業合作社時與社員交流。社員表示，合作社成立後，土地集中起來，農業機械化水平和生產效率大大提高，他們除了土地分紅，還通過開展種植養殖業、外出打工等增加收入。

7月22日，習近平在四平市梨樹縣盧偉農機農民專業合作社了解農業機械化規模化經營等情況。（新華社）

習近平指，鄉親們走出了一條適合自己的合作社發展道路，提高了農業機械化水平，發揮了得天獨厚的土地優勢，農業科技水平、農民科技素質和農業生產效益都有了很大提高，很有意義。希望再接再厲，總結經驗，不斷推廣，同時要鼓勵全國各地因地制宜發展合作社，探索更多專業合作社發展的路子。

7月22日，習近平參觀四平戰役紀念館。（新華社）

（新華社）