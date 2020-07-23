【新冠肺炎】遼寧大連本土感染增至3宗　再多12名無症狀感染者

內地新冠肺炎疫情反覆，繼北京、新疆再次爆發本土疫情後，遼寧大連近日也出現了多宗本土確診病例。 據大連政府副秘書長羅衛星周四（23日）介紹，大連市周三（22日）新增1宗本土新冠肺炎確診病例，男患者是某進口水產品加工企業員工，他報稱發病前14日未有離開大連。隨後在對密切接觸者的流調排查中，又發現了2宗病例和12名無症狀感染者。 大連地鐵運營有限公司周三宣布，地鐵3號線大連灣站封站。大連市就業服務中心同日也發出緊急通知稱，市人力資源市場自周四起暫停舉辦各類現場招聘活動，恢復時間待定。

大連政府召開疫情防控記者會通報本地疫情。（央視截圖）

中超聯賽即將於周六（25日）開賽，大連是賽區之一。羅衛星在記者會上表示，根據疫情防控要求，2020中超聯賽採用賽會制，比賽實行全封閉管理，無觀眾方式舉行。按照防疫要求，球隊球員、裁判員、競賽專員從下飛機到達大連第一時間核酸檢測，之後進入全封閉環節管理模式。比賽期間，每周進行核酸檢測，直到比賽結束為止。據悉，目前參賽的8支球隊已經入住酒店，進行封閉，核酸檢測結果均為陰性。

早前報道，大連市在周三報告的新增本土病例屬普通型病例，男患者石某某居住大連市西崗區。他周二（21日）因發熱伴腹瀉3天到大連市定點醫療機構就診，翌日（22日）經新冠病毒核酸檢測為陽性。結合臨床症狀，石某某當日被診斷為新冠肺炎普通型確診病例。他目前病情平穩，已轉至省新冠肺炎集中救治中心大連中心隔離治療。

根據大連官方通報，石某某是當地某海產品加工企業員工，該企業從事進口及國產水產品加工、冷藏等業務。內媒《澎湃新聞》則引述知情人士稱，石某某在大連凱洋世界海鮮股份有限公司任職，目前僅入職公司一個月，工作內容包括處理產品外包裝。當前該公司冷庫所有產品正進行核酸檢測中。

內地多個省市近期在從厄瓜多爾企業生產的凍南美白蝦包裝箱中，檢驗出新冠病毒核酸陽性。圖為7月10日，北京市海澱區，市民在一家超市內選購厄瓜多爾蝦。（中新社）

此前，大連海關7月3日從裝在厄瓜多爾企業生產的凍南美白蝦集裝箱內壁一個樣品樣本中，以及從厄瓜多爾企業生產的凍南美白蝦的三個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性。同日，廈門海關從厄瓜多爾企業生產的凍南美白蝦的兩個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性。江西、重慶、雲南等地隨後也陸續通報稱，從厄瓜多爾進口的凍南美白蝦包裝箱驗出新冠病毒核酸陽性。

（綜合報道）