大陸戰機夜航進入台防空識別區　台軍機深夜緊急升空

據台灣軍方人士證實，大陸多架軍機23日晚間飛進台灣西南防空識別區空域，台灣空軍戰機連夜起飛，對大陸戰機進行廣播並做驅離。對此，台灣空軍不做任何評論。

據悉，這是大陸軍機第2度於夜間飛進西南空域。台《中國時報》指，先前，大陸軍機多次於日間飛西南空域，通常是美軍機飛過該空域之後，大陸軍機就會跟著飛越該空域。大陸軍機曾在今年3月中旬，首度於西南空域夜航。

有台灣軍方官員說，美陸在南海較勁，台灣西南空域成為熱點，這是美軍機進入南海的航線，大陸潛艇也在該區海域活動。

此外，23日晚間，網民注意到台南、嘉義各空軍基地的戰機頻繁起飛狀態後，台灣最大的電子佈吿欄PTT各地方留言板，紛紛有網友發布耳聞空軍基地中戰機頻繁緊急起飛的巨大聲響的帖文，甚至有網友認為「是否要打仗了？」此外還有台灣軍事迷目擊深夜凌晨時分，F-16戰機緊急起飛的夜間狀態，以及轟隆巨響的戰機升空等畫面。

根據台軍內部的分析，解放軍軍機頻繁擾台，在戰術層次上面有許多任務，包括探索台軍部署和防禦弱點，測試台海、空軍戰術回應的敏捷性，執行電子對抗、電子偵查、收集電子情報與通訊情報，以及改善解放軍的情報、監視和偵查能力，並且發展與測試解放軍最新的作戰能力和戰術，並且可能為奇襲與「斬首行動」預作準備。

解放軍戰機近期已多次在台灣周邊空域飛行。例如此前6月19日，台灣軍方就指大陸戰機機當日進入台灣西南空域，而在此前兩週內，大陸戰機已經5度進入台灣防空識別區。