國產大型兩棲飛機「鯤龍」海上首飛成功　可用作滅火或水上救援

中國自主研製的大型滅火／水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600，今日（26日）在山東青島附近海域成功實現海上首飛，下一步將進行海上試飛科目訓練及驗證飛機相關性能。

根據官方口徑，鯤龍項目於2009年9月5日正式啟動，是為滿足森林滅火和水上救援的迫切需要，首次研製大型特種用途民用飛機，作為中國應急救援體系建設急需的重大航空裝備。目前，鯤龍飛機已完成360餘小時科研試飛，積累和獲取了大量飛行試驗數據。

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2017年12月，鯤龍在廣東珠海金灣機場成功實現陸上首飛。2018年10月，在湖北荊門漳河機場完成水上首飛。為驗證其海上特性，研發團隊在成功完成水上首飛後，於2019年開展了科研試飛及試飛員改裝培訓等工作。

據介紹，鯤龍是目前世界上正在研發的最大水陸兩棲飛機，其最大特點是既能在陸地上起降，又能在水面上起降。該機可在水源與火場之間多次往返投水滅火，既可在水面汲水，也可在陸地機場注水，可最多載水12噸，單次投水救火面積可達4000餘平方米。

該機還擁有高抗浪船體設計，除了水面低空搜索外，還可在水面停泊實施救援行動，水上應急救援一次可救護50名遇險人員。此外，該機可根據用戶需要加改裝必要設備，滿足其他特殊任務需要。

（綜合報道）