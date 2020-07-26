內地洪災｜湖北恩施建始縣城被淹　重慶武隆區現堰塞湖需疏散民眾

內地暴雨持續，在南方多省份引發洪澇災害，其中湖北省恩施市建始縣在26日（周日）因降雨而出現內澇；在重慶市武隆區，暴雨導致當地發生山體滑坡並形成堰塞湖，500餘名民眾需緊急轉移。

湖北省恩施市建始縣因降雨而出現內澇（點圖放大）：

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從7月25日（上周六）晚上開始，湖北恩施建始縣降大到暴雨，局部地區特大暴雨，導致城區出現較為嚴重的積水內澇。目前建始縣已啟動防汛I級應急響應，當地正在緊急轉移疏散受災群眾。

內媒報道指，受強降水影響，廣潤河水位迅速上漲，26日上午8時廣潤河建始城關水位高於警戒水位2.95米，水位仍在上漲，預計26日出現超警戒水位4米左右洪水，恩施州水文局升級發布洪水紅色預警。

重慶市武隆區發生山體滑坡並形成堰塞湖（點圖放大）：

在重慶市武隆區，受持續降雨影響，7月22日以來武隆區一處山坡出現滑坡後，滑坡體落入烏江支流沿滄河中。25日，當地出現強降雨天氣過程，滑坡進一步擴大，造成村道公路通行中斷，並完全阻斷沿滄河，形成壩前水位13米、庫容水量約42萬立方米的堰塞湖。

據現場勘查監測，滑坡體積約130萬立方米，目前仍處於不穩定狀態，有零星落石，堰塞湖已出現溢壩情況，存在潰堤風險，對下游電站和場鎮造成威脅。目前，居住危險區域的162戶、520人已全部撤離，堰塞湖處置工作仍在進行中。

長江水利委員會發布多個江段洪水預警

此外，水利部長江水利委員會水文局26日上午10時發布長江上游寸灘江段、三峽入庫洪水黃色預警，繼續發布長江中下游幹流城陵磯以下江段、洞庭湖區、鄱陽湖區、水陽江洪水橙色預警，金沙江石鼓江段、滁河洪水黃色預警，荊江河段洪水藍色預警。

受強降雨影響，長江上游、三峽水庫來水快速增加，預計27日寸灘站洪峰流量在每秒5萬2千立方米左右，三峽水庫入庫洪峰流量在每秒6萬立方米左右。長江中游荊江河段水位轉退，城陵磯江段、洞庭湖區水位高位波動，漢口以下江段、鄱陽湖區水位波動消退。預計上述地區較長時間維持在警戒水位以上。

（綜合報道）