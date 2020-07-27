【中美領事館風波】美駐成都領館已降旗　街道外成民眾拍照熱點

中美互關領館風波持續，最新消息指，美國駐成都總領事館的美國國旗已降下。 7月27日，據中國環球電視網（CGTN）採訪團隊官微發佈的現場視頻顯示，上午6時18分，美國駐成都總領事館降下美國國旗。

從CGTN發佈的現場視頻中可以看到，美國駐成都總領事館已降下美國國旗。（微博@CGTN記者團 ）

前一天，美國駐成都總領事館在就不斷有人員及車輛頻繁出入，領事館大門對面的行人道成為當地民眾拍照的熱點。

據中國官媒新華社此前報道，中國外交部24日通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。此舉是中方針對美當局日前突然要求中方關閉駐侯斯頓總領館的反制措施，是美方霸凌挑釁在先，中方被逼無奈反制在後，責任完全在美方。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進則透露，按照外交對等原則，中方也給了美方72小時實施關閉。中方是北京時間24日上午10時通知美方這一決定。

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據內媒《澎湃新聞》26日報道指，在當天現場，看到搬家公司車輛頻繁出入美領事館。多家媒體在道路對面架起採訪設備，關注着領事館內的一舉一動。成都警方在美領館外圍加強了警戒，領事館路已被全部封鎖，每隔三五步就有一名民警站崗，一切社會車輛繞行，特種車輛和協助領事館撤離車輛可以出入警戒區，行人需從對面人行道通行。

報道稱，警方允許民眾在領事館大門對面的人行道上拍照、拍攝視頻，但時間不能太久。此前在24日，警方曾短暫禁止圍觀人員拍照。

前來圍觀的不僅有成都市民，還不乏專程趕來的外地人。領事館附近的一家包子鋪老闆表示，這兩天圍觀民眾激增，他的包子銷量也猛增。

另一方面，美國執法人員於7月24日下午，在中國駐侯斯頓總領館閉館後強行進入其館舍。

對此，中國外交部發言人華春瑩7月26日在美國社交媒體推特（Twitter）上發文說：「中國駐侯斯頓總領館館舍是中國的國家財產。美國方面強行進入的舉動，不僅侵犯了《維也納領事關係公約》，也侵犯了美國憲法，還侵犯了美國的《外交使團法》。這一舉動與入室盜竊無異。」

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她還分享了一張由美聯社拍攝的照片，照片顯示，美國聯邦官員和一名鎖匠嘗試打開一扇門進入已撤空的中國總領館館舍內。

此外，中國駐華盛頓大使館於7月24日在官網上發佈聲明稱，將代管中國駐侯斯頓總領事館領區的工作職責。

聲明說：「考慮到美國南部各州與中國繼續開展交流合作的願望和需求，為解決美方無理行徑給美南各州與中國交往造成的實際困難，中國駐美使館將暫時代管駐侯斯頓總領館原承擔的工作，一如既往地竭誠為領區各界人士提供各項服務。」

據悉，美方7月21日突然要求中方於7月24日下午16時關閉駐侯斯頓總領事館。作為反制，中國外交部7月24日通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

公開資料顯示，美國駐成都總領事館於1985年10月16日開館，為總領館揭牌的是時任美國副總統的老布殊（George H.W. Bush）。領事區包括四川省、雲南省、貴州省、西藏自治區以及重慶市，現任總領事為2017年8月到任的林傑偉（Jim Mullinax）。