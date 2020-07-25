【中美角力】代表律師稱　孟晚舟淪為特朗普討價還價籌碼

美媒7月24日報道，華為副董事長兼首席財務官孟晚舟的代表律師正向加拿大法院申請中止執行美國引渡程序。律師提出的理由是，美國總統特朗普（Donald Trump）企圖利用孟晚舟「為貿易糾紛中用來討價還價的籌碼」。

美聯社24日根據法庭文件報道，她的代表律師稱，她的引渡聽證會應結束，因為特朗普讓她淪為「政經角力中的棋子」。

孟晚舟的代表律師在文件中指出，她2018年12月1日被捕，特朗普在2018年12月11日稱「如果我認為這對國家有益、且肯定有助於有史以來最大的（中美）貿易協議，並對國家安全利益有好處的話，我認為在有必要的情況下，我肯定會介入孟晚舟案。」

代表律師稱美國不在乎公義，對刑事訴訟輸贏也不是真的感興趣，「但企圖利用對她的追逐（編按：意即尋求引渡或釋放她），作為貿易糾紛中討價還價的籌碼。」

律師又稱美方的做法削弱加拿大司法程序的誠信、破壞加拿大司法程序的基礎，故希望中止執行已遭濫用的美國引渡程序。

美國指控孟晚舟利用一間空殼公司Skycom，將遭美國禁售的設備售予伊朗；她亦被指就這重關係誤導滙豐銀行，令對方可能因此違反美國對伊朗的制裁。美方欲在加方拘捕孟晚舟後，將她引渡往美國受審。