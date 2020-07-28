【中美領事館風波】領館關閉　「機密材料」如何處理？

近期中美互相關閉對方領事館，兩國緊張關係升溫。領事館關閉之後，其其機密資料將如何處理？有外交官接受內地官媒《環球網》採訪表示，機密材料會「片紙不留」，肯定會統統運走。

曾任中國駐紐約大使銜總領事的張宏喜表示，關於如何關閉領館在相關協議、條約中並沒有做出細緻規定。

但他指出，按照慣例來說，國旗、國徽等國家標誌的物品一定要在撤離時拆除保管好。除此之外，機密材料會「片紙不留」，肯定會統統運走。

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張宏喜稱，至於辦公用房、館員宿舍，則要看是租用的還是購買或自建的，如是合法購買或自建的，則是派遣國國家的外交財產，不能侵犯。

另一位要求匿名的國際問題專家也表示，一般來說，美國駐外使領館閉館後打包的行李是要全部運送回去的，這其中或有避免出現說不清的安全問題的考量，比如傳染病。

張宏喜接受采訪時還強調，一直以來，中國外交官都忠於外交職業道德，遵守國際法和尊重各國的國內法，既保護中方的正當權益，又促進兩國友好。「現在美國毫無道理地關閉中國的總領館，如同強盜般砸門撬鎖闖進總領館與館員宿舍，這是明目張膽地違犯國際法，違背具有法律約束力的雙邊條約規定，必須強烈譴責。」