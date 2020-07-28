【新冠肺炎】內地新增68宗確診　64宗本土病例分布在新疆遼寧北京

內地新冠肺炎疫情反覆，據國家衛健委消息，昨日（27日）內地報告新增確診病例68例，其中境外輸入病例4例（上海2例，北京1例，雲南1例），本土病例64例（新疆57例，遼寧6例，北京1例）。 昨日新增無症狀感染者34例（境外輸入6例），當日轉為確診病例24例；昨日無新增死亡病例，無新增疑似病例，新增治癒出院病例16例。

7月24日，在位於烏魯木齊的新疆維吾爾自治區人民醫院，工作人員對核酸、雙抗檢測等候區域進行消殺作業。（新華社）

據新疆衛健委最新通報，昨日當地報告新增確診病例57例，其中18例為無症狀感染者轉確診病例，均為烏魯木齊市病例；新增無症狀感染者13例，其中烏魯木齊市11例、昌吉州2例（烏魯木齊市輸入）。

截至昨日，新疆現有確診病例235例，其中烏魯木齊市233例、喀什地區1例、兵團1例；現有無症狀感染者165例，其中烏魯木齊市162例、兵團1例、昌吉州2例；尚有8809人正在接受醫學觀察。

遼寧衛健委的通報指，昨日該省新增的6例本土確診病例，均為大連市報告的無症狀感染者轉歸確診病例，同日新增無症狀感染者12例，均為大連市報告病例。

北京市連續21日無新增報告確診病例中止。據北京衛健委通報，該市昨日新增境外輸入病例1例、大連市疫情關聯病例1例。

7月27日，北京新發地長途客運站候車大廳內，工作人員引導乘客間隔排隊。北京新發地長途客運站於7月26日起恢復營運。（中新社）

內地現有本土確診病例391例，其中重症病例20例，累計治癒出院病例78934例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83959例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者782284人，尚在醫學觀察的密切接觸者14590人。

境外輸入病例方面，內地現有確診病例82例，其中重症病例2例，現有疑似病例1例。累計確診病例2053例，累計治癒出院病例1971例，無死亡病例。

（綜合報道）