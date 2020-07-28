趙克志：嚴防境外敵對勢力　深入反滲透反顛覆反分裂反邪教

國務委員、公安部黨委書記兼部長趙克志周一（27日）在全國公安機關視像調度會上強調，各級公安機關要充分認識和準確把握當前維護安全穩定面臨的形勢任務，以最高標準、最嚴要求和最周密的措施，全力抓好當前維護安全穩定各項工作，堅決維護國家政治安全和社會大局持續穩定。

趙克志強調，面對深刻變化的外部環境和嚴峻複雜的鬥爭形勢，各級公安機關要強化底線思維，發揚鬥爭精神，切實做好防範應對各種風險挑戰的思想準備和工作準備。要嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力的搗亂破壞活動，深入開展反滲透反顛覆反分裂反邪教鬥爭，堅決捍衛國家政治安全。

7月27日，國務委員、公安部黨委書記兼部長趙克志（中）出席全國公安機關視像調度會並講話。（公安部）

他指出，要以「細緻、精緻、极致」的作風，進一步加大社會面防控力度，加強預警預判，強化整體防控，壓緊壓實責任，消除風險隱患，依法嚴厲打擊各類突出違法犯罪活動，嚴防發生個人極端暴力案件及其他公共安全事件，堅決完成好各項安保維穩任務，堅決維護社會穩定和公共安全。

趙克志要求，要毫不放鬆地抓好反恐防恐各項措施的落實。新疆和兵團各級公安機關要統籌抓好疫情防控和反恐維穩各項工作。要周密安排部署，統籌抓好維護安全穩定和防汛救災、疫情防控等工作。

(公安部）