火星探測｜天問一號傳回地球月亮合照　已飛離地球超過150萬公里

「天問一號」火星探測器上周四（23日）中午在海南文昌市發射升空，成功進入預定軌道，預計明年2月份就會抵達火星。 中國探月工程微信公眾號周二（28日）發布最新消息，指天問一號已脫離地球引力影響範圍，進入行星際轉移軌道，現飛離地球超過150萬公里。

天問一號利用光學導航敏感器「回望」地球，拍攝到清晰的地月黑白合影，顯示地球與月球一大一小，均呈新月狀。（中國探月工程微信公眾號）

天問一號火星探測器。（中新社）

官方消息指，天問一號飛行狀態良好，能源平衡、工況正常，地面測控捕獲及時、跟蹤穩定，飛行控制和數據接收有序通暢，各項工作順利開展。

官方消息更有附上天問一號在周一（27日）拍攝的照片，當時其已飛離地球120萬公里。天問一號利用光學導航敏感器「回望」地球，拍攝到清晰的地月黑白合影，顯示地球與月球一大一小，均呈新月狀。

「天問一號」探測器在海南文昌航天發射場，由長征五號遙四運載火箭發射升空

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據此前報道，天問一號由環繞器和著陸巡視器兩部分組成，抵達環繞火星的軌道後就會降落在火星表面。屆時火星車會在火星表面進行巡視探測，共停留90個火星日，展開巡視探測、火星地貌特徵研究等多項任務。

（綜合報道）