【新冠肺炎】陳薇稱中國疫苗單針接種起效　高福接種實驗型疫苗

新冠肺炎疫情持續，中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇7月28日在全國公共衛生學科發展院長論壇上表示，目前中國的新冠候選疫苗是唯一一個單針接種起效的疫苗，同時證明可在老年人群中成功產生抗體，不良反應的發熱率遠低於其他疫苗。 此外，據美聯社報道，中國疾病預防控制中心主任高福近日表示，他已經注射了一種實驗型新冠病毒疫苗，希望通過此舉增強公眾信心。

中國疾病預防控制中心主任高福表示，他已經注射了一種實驗型新冠病毒疫苗。（資料圖片/AP）

高福：作為科學家必須勇敢

報道稱，高福在由阿里巴巴旗下的阿里健康（Alibaba Health）和美國科學期刊出版商Cell Press於7月26日共同主辦的一場網絡研討會上透露他接種疫苗的消息，「我希望它有效。」不過，高福並沒有具體提及他何時以及如何接種這種候選疫苗，原因是不想被視作為疫苗生產公司「做宣傳」。

高福表示，他注射疫苗是為了增強公眾對疫苗的信心。由於多種陰謀論和部分人士對科學家的惡意攻擊，很多人對新冠疫苗的作用表示質疑，「作為一名科學家，你必須勇敢。如果連我們都不接種疫苗，我們怎麼能說服全世界——所有人去接種疫苗？」

目前全球圍繞新冠疫苗的研發競爭激烈，高福多次表示，希望中美兩國開展更多合作，「我們不希望中國和美國在科學上分開，我們必須合作。」

陳薇及其團隊日前在國際學術期刊《刺針》（The Lancet）雜誌發表論文，指團隊所研究的重組新冠疫苗（腺病毒載體），其二期臨床試驗結果顯示是安全，能夠誘導人體產生免疫應答。（資料圖片/中國軍網）

陳薇：中國疫苗經得起國際國內檢查

陳薇在對新冠肺炎候選疫苗工作的回顧中指出，3月16日是人類抗擊新冠病毒一個重要的日子，當日中國新冠候選疫苗獲批，當晚完成接種。同日美國也啟動了第一針疫苗的注射，介於時差因素中國的疫苗早了五個半小時。

她認為，此次疫苗的快速研發是基於研究組在伊波拉疫苗的思路以及工作基礎之上。國家在行政流程上開闢了綠色通道，但技術標準沒有任何放鬆，可以說經得起國際國內的各類檢查。

陳薇還說，目前中國的新冠候選疫苗是唯一一個單針接種起效的疫苗，同時證明可在老年人群中成功產生抗體，不良反應的發熱率遠低於其他疫苗。

據此前報道，內地科研攻關團隊按照滅活疫苗、基因工程重組亞單位疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗等5條技術路線，共布局了至少12項疫苗研發任務。

（綜合報道）