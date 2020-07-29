澳美組成同盟應對中國　中方：任何對華施壓的圖謀都不會得逞

美澳外長及防長周二（28日）在華盛頓結束部長級磋商，美澳在聲明中稱兩國將組成堅不可摧的同盟，應對中國挑戰，並就港區國安法、新疆人權與南海主權等問題指責中國。 對此，中國駐澳洲大使館周三（29日）回應稱，中方將繼續堅定維護國家主權、安全和正當權益，堅定維護地區和平穩定。任何對華施壓的圖謀都絕不會得逞。中國外交部發言人汪文斌同日也表示，已分別向美澳提出了嚴正交涉。

圖為7月28日，澳洲外長佩恩與美國國務卿蓬佩奧在會議後共同出席記者會。（Reuters）

中國駐澳洲大使館稱，澳美日前雙部長會期間發表聯合聲明，在涉及香港、新疆、南海等問題上對中國無端指責和攻擊。其有關言論罔顧事實，違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示堅決反對和拒絕。

駐澳洲大使館重申，中方將繼續堅定維護國家主權、安全和正當權益，堅定維護地區和平穩定。任何對華施壓的圖謀都絕不會得逞，敦促澳方不要在損害中澳關係的道路上越走越遠，真正從自身利益出發，多做有利於兩國互信與合作的事。

中國外交部發言人汪文斌表示，中方敦促美澳正確的看待中國，停止採取干預中國內政的行為。（資料圖片／AP）

汪文斌在例行記者會上回應相關事件時表示，一段時期以來，美澳兩國渲染炒作所謂的中國威脅，在一系列的問題上對中國進行污蔑抹黑，對此中方表示強烈不滿，堅決反對，也分別向美澳提出了嚴正交涉。

汪文斌稱，中方敦促美澳正確的看待中國，停止採取干預中國內政、損害中方利益的言行，為中美中澳關係發展創造有利條件。同時也敦促美澳兩國能夠為地區的和平穩定發展發揮建設性作用，而不是相反。

（綜合報道）