澳洲外長訪美　雙方同意合作維持印太地區和平

澳洲外長派恩（Marise Payne）7月27日一連兩日訪問華盛頓，與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，雙方同意南海及香港問題上加強合作。

蓬佩奧與派恩28日舉行聯合記者會，前者讚揚澳洲政府挺身而出面對中國的壓力，並指美澳兩國會繼續合作，在南海地區重申法治。而他同日較早時亦於Twitter提到兩人會面一事，指美澳聯盟對維持印太地區和平和繁榮非常重要。

派恩則認為，澳中關係非常重要，坎培拉政府無意損害該關係，但強調澳洲政府不會作出違反國家利益的事情。

Pleased to meet with Australian Foreign Minister @MarisePayne yesterday in Washington. The U.S.-Australia alliance is a critical safeguard of peace and prosperity in the Indo-Pacific. #USwithAUS pic.twitter.com/bH8xMHFIAj — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 28, 2020

兩國外長及防長亦舉行澳美部長級磋商會議（Australia-United States Ministerial Consultation，AUSMIN），雙方其後發表聯合聲明，在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情上，雙方同意加強合作應對，帶領兩國及其他受影響的國家走上疫情。

另外美澳兩國亦對中國實施港區國安法表達憂慮，指北京的舉動損害香港在《中美聯合聲明》下享有的自治和自由，因此兩國採取暫停與香港的引渡協議，並支持香港9月舉行的立法會選舉可以在自由和公平的原則下舉行。