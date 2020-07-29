【新冠肺炎】外交部：世衛專家已與中國專家舉行多次視像會議

世界衛生組織（WHO）專家7月中旬赴華開展新冠病毒溯源科學合作。中國外交部7月29日的例行記者會上，發言人汪文斌披露了溯源工作的進展。他表示，世衛專家已經和中國專家舉行了視像會議。他又稱，希望所有相關的國家都像中方一樣採取積極態度，同世衛組織開展合作。

據汪文斌介紹，世衛組織的兩名專家已經於7月中旬赴華開展病毒溯源工作，隔離期間世衛組織專家與中國專家舉行了多次視像會議，雙方就全球科學界在新冠病毒人群、環境、分子、動物溯源以及傳播途徑等領域開展科研工作，對下一步的科研工作計劃進行了深入的交流。

汪文斌表示，中方與世衛組織有着一個基本的共識，這就是溯源是一個科學問題，應當由科學家在全球範圍開展國際科學研究、合作。「溯源是一個持續發展的過程，世衛組織將需要對其他國家和地區進行類似的考察，我們也希望所有相關的國家都像中方一樣採取積極態度，同世衛組織開展合作。」

世衛組織當地時間7月17日表示會組成國際專家團隊，到中國調查病毒源頭。世衛組織緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）稱，專家組不會在7月底之前出發，但一個由兩名專家組成先遣隊已經留在當地一週，進行準備工作。他亦表示與中國官員合作的進度感到很滿意，但派遣大規模團隊需時一段時間。

據悉，世衛組織派出的兩位專家，一位是動物學專家，另一位是流行病學專家。中國外交部發言人華春瑩7月10日當天確認小隊抵達的消息，並透露地點為北京。

另據路透社7月18日報道，瑞安7月13日透露，二人抵達中國後根據官方要求進行隔離。二人正為國際專家組的訪問做準備，並對中國官員到目前為止的配合「非常滿意」。瑞安表示，先遣團主要工作是了解中國目前的研究進度、有何發現，以替日後更大國際專家組行程打下基礎，無計劃到訪武漢。