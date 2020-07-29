吉林高官「奇書」遭下架　省委成立調查組

吉林省公安廳黨委副書記長賀電所著的《平安經》一書於近日在網絡流傳，這本書所有句子皆以「XXX平安」造句。這本《平安經》還受到了吉林當地政府機關的推薦，如吉林省應急管理廳微信公號在4月9日就曾轉發該書，並稱讚「值得一讀」。 此事迅速引起網絡關注。吉林省委表示，將對《平安經》有關問題進行調查核實。此外，各電商平台目前也已將此書下架。

《平安經》共十篇章，所有句子均以「XXX平安」造句，2019年12月出版。該書出版後，受當地眾多學者和媒體的讚揚、推薦。

此事經網民曝光後，引起社會關注，許多網民批評此書內容無聊，又質疑當地官員和媒體為拍賀電馬屁而進行吹捧。官媒新華社發文稱，「這麼一本令公眾『大跌眼鏡』的書，卻得到了當地眾多學者、媒體的『吹捧』，又是研討會，又是公益朗誦，又是讀後感言的，他們是真的覺得這是一本好經嗎？」

央視則指出，《平安經》作者出書屬個人行為還是官方行為？這本書是由哪裏出版的？該書出版後，當地從吉林省（文聯）朗誦藝術學會，到多家官方報紙、網站以及相關部門公眾號，是否存在追捧行為？

據了解，出版此書的群眾出版社官網曾推薦此書稱，「《平安經》雖以『經』為載體，但並非宗教內容，而是以歌訣、歌文形式撰寫的平安頌歌。書稿內容豐富，包羅萬象，亦可作為一部小百科詞典，方便讀者查閲相關知識。」

吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電。（百度百科）

有內地媒體記者就《平安經》出版問題採訪出版社，不過，群眾出版社僅回應稱，「不要打聽，不能吿訴你們」。目前，《平安經》已在群眾出版社官網下架。

另一方面，吉林省公安廳工作人員則表示，《平安經》的創作是賀電「業餘時間的個人行為」，因工作繁忙等原因，賀電暫不方便接受採訪，建議記者「過兩天再聯繫」。

面對內地輿論，吉林省委29日表示，省委決定成立由省委政法委牽頭，省紀委監委、省委宣傳部等部門組成的聯合調查組，對吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電所作《平安經》有關問題進行調查核實。

7月29日，央視新聞報道稱，此書已在電商平台下架。此外，吉林省委決定成立調查組，對此事展開調查。

作者賀電被稱為「書法家廳長」

公開資料顯示，賀電2019年底出任吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長之前，曾在吉林警察學院任職長達13年。賀電曾於2006年8月任該校黨委副書記、校長，2011年7月出任黨委書記，並任博士生導師。

在公開履歷中，賀電還有「書法家」的身份。吉林警察學院官微曾有文章稱，賀電「字雨辰，號吉人，齋號琴劍堂、吉風軒、百卷閣」，其多幅作品「被海內外權威機構和人士收藏」。

7月28日，吉林省公安廳一位內部人士還稱，賀電私下愛好書法，「字寫得非常好。」該人士稱，「他從警察學院調走時，真的有老師哭了。」

另有消息稱，2012年，賀電曾在各類期刊發表論文8篇，部分系課題研究成果，這一數據在2014年達到13篇，此後幾年逐步減少。內容上，其早期論文以警務工作研究為主題。

（綜合報導）