王毅：希望歐方堅持戰略自主　警惕個別國家挑動

據中國外交部網站7月30日消息，2020年7月29日，國務委員兼外長王毅與意大利外長迪馬約舉行視頻會晤。

王毅表示，新冠肺炎疫情發生以來，中意兩國相互支持、攜手抗疫，深化了雙邊關係和傳統友誼。中方願同包括意方在內的各國共建「健康絲綢之路」，構建衛生健康共同體，共同維護全人類的生命安全和身體健康。

他指出，中歐社會制度不同，這是中歐人民基於各自深厚歷史和文明積澱作出的自主選擇。中歐對此應相互尊重、相互欣賞、相互借鑒，使世界更加豐富多彩，使不同文明、不同發展模式的國家實現共同促進、共同繁榮。中歐不是制度性對手，雙方合作遠大於競爭，共識遠大於分歧。

他強調，中國始終支持歐洲一體化進程，支持歐盟發展壯大，支持歐盟在國際事務中發揮更重要作用。希望歐方堅持戰略自主，從自身根本和長遠利益出發，在處理對華關係時秉持客觀、公正和積極態度，堅持中歐關係的正確發展方向，警惕個別國家挑動意識形態對立為其自身私利服務。當前形勢下，中歐應共同對外發出團結應對全球性挑戰、推進多極化進程的積極信號，為維護以聯合國為核心的國際體系注入更多穩定性和正能量。

中國外交部網站引述迪馬約表示，中國對世界未來的發展不可或缺。意方高度重視歐中關係發展，願為深化歐中戰略合作、加強在國際事務中的協調發揮橋樑作用。