【內地洪災】安徽強降雨致逾300公里路基損毀

內地南方地區暴雨持續，其中在安徽省，據省公路管理中心表示，持續多輪的強降雨，已導致省內多條普通國省幹線公路受損，超過300公里路基損毀，並有逾67萬平方米坍塌。 安徽省公路管理中心又提到，安徽省的降雨總量較常年同期偏多近一倍，池州、蕪湖、六安、黃山、安慶、銅陵、宣城、淮南、合肥等9市的公路災毀損失較大。

安徽全省普通幹線公路水毀經濟損失約14.4314億元。（中新社）

據不完全統計，6月1日至7月29日，安徽全省普通幹線公路水毀經濟損失約14.4314億元，其中路基損毀173.7立方米／351.5公里，路面損毀412.93萬平方米／2787公里，橋梁局部損毀762.7米／14座，排水邊溝10.3021萬米／765處，涵洞168道，坍塌67.86萬平方米／1690處。

另截止到7月29日下午5時，安徽省普通國省幹線公路，因降雨造成突發類交通阻斷共149條，目前仍然中斷26條，多為道路積水嚴重和洩洪、破圩路面漫水而阻斷。此外，目前安徽省普通國省幹線公路共有計劃類交通阻斷108處，其中因施工交通中斷23處，因施工交通阻塞85處，均已通過路政、交警向社會公告並提供繞行路線。

安徽省普通國省幹線公路，因降雨造成突發類交通阻斷共149條，目前仍然中斷26條。（中新社）

中心表示，為確保受災民眾公路出行和防汛搶險工作，安徽全省已投入搶險人力31116工日，機械7791多台班，共搶修、排除各種險情3759餘處，搶通公路123條／266處。

（綜合報道）