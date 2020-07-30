國防部：美在南海「興風作浪」　中方會更堅定地「乘風破浪」

近期中美關係劍拔弩張，美軍也增加在南海的軍事活動，在多個Twitter帳號高調宣布本月兩次派遣「雙航母」赴南海演習，這亦是美軍時隔多年再次作出此類安排。 對此，中國國防部新聞發言人任國強在周四（30日）下午的國防部例行記者會上表示，美方在南海「興風作浪」只會讓中方更加堅定地「乘風破浪」，更加堅定地捍衛自己的主權和安全，更加堅定地維護南海的和平穩定。

美國海軍日前發布雙航空母艦在南海聯合演練的圖片（點擊圖輯瀏覽）：

對於美國國務卿蓬佩奧本月中發表南海立場文件，稱中國在南海謀求「海洋帝國」，以及美國防部指責中國在西沙的演習導致南海局勢不穩定，任國強表示，當前在中國和東盟國家的共同努力下，南海局勢總體穩定，相關磋商取得積極進展。中方要求美方停止發表錯誤言論，停止在南海採取軍事挑釁行動，停止對地區國家進行挑撥離間。

他表示，中方堅決反對美方上述涉南海聲明。美方罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，公然違背美方對南海主權問題不持立場的承諾，肆意無端指責中國、挑撥地區國家關係，派遣「雙航母」赴南海演習，充分暴露美方的「霸權心態」、雙重標準。美方以南海問題的所謂「仲裁者」自居，其實就是南海和平的攪局者、地區合作的破壞者、國家關係的挑撥者。

｜相關新聞：美軍罕見公開在台灣聯合訓練片段 台國防部：正常軍事交流

此外，美台近期不斷加強軍事聯繫，美國務院新批准一項6.2億美元對台軍售案。對此，任國強表示，中方已表明嚴正立場，並對此次軍售案的主要承包商洛克希德馬丁公司實施制裁。

對於美特戰部隊的宣傳片出現美台協訓的畫面，他表示，美軍派員赴台開展演訓交流，嚴重違反國際關係基本原則，嚴重違反美方向中方作出的政治承諾，給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定帶來嚴重負面影響，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，是蓄意的挑釁行為。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，要求美方立即改正錯誤，停止同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，並承諾不再發生類似事件。

他強調，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。挾洋自重沒有出路，「以台制華」注定徒勞。大陸有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

（國防部）