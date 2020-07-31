李登輝病逝蓬佩奧表哀悼　外交部：不要向台獨勢力發出錯誤信號

針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對台灣前總統李登輝病逝表示哀悼一事，中國外交部今天（31日）予以回應。

中國外交部發言人汪文斌表示：「『台獨』是一條走不通的絕路，中國的國家統一和民族復興是歷史大勢，是任何人、任何勢力都無法阻擋的，我們要求有關國家堅持一個中國原則，謹慎對待涉台問題，不要向『台獨』勢力發出任何錯誤信號。」

李登輝去世，各界表態不一。中共黨媒《人民日報》7月31日僅用35字報道李登輝去世消息。（AP）

李登輝7月30日病世，終年98歲。蓬佩奧發聲明：「代表美國人民對李登輝的辭世表示誠摯哀悼」，蓬佩奧以「台灣首任民選總統」、「台灣前總統」來稱呼李登輝，稱讚李登輝帶領台灣轉型成今日的民主燈塔、鞏固台美之間的深厚友誼，蓬佩奧還強調美國的心意與台灣人民同在，將緬懷李登輝的遺志，持續深化與台灣的情誼。

美國在台協會也在7月31日降半旗，以示哀悼。

美國在台協會（AIT）31日降半旗哀悼李登輝辭世。（中央社）

針對李登輝去世一事，大陸國台辦發言人朱鳳蓮7月31日強調，「台獨是一條走不通的絕路。國家統一、民族復興的歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的。 」

在大陸國台辦表態後，台灣陸委會也做出回應，陸委會表示，李登輝在總統任內對台灣民主化發展、捍衛台灣在兩岸關係的主體性及安全，具有歷史重大意義與貢獻。陸委會表達哀悼，台灣仍將堅定捍衛國家主權與民主成果。陸委會並強調，中共當局長期以來一再重申其片面、錯誤的政治主張，及企圖以武力威脅侵犯台灣，這些誤判情勢的行徑，均無助於台海和平穩定，也根本無法解決問題。

值得關注的是，針對李登輝去世一事，大陸國台辦並未在30日當天予以回應，但針對台灣2位統派人士辭世，大陸國台辦7月30日發佈新聞稿稱，「中國統一聯盟前主席毛鑄倫先生，前副主席、《海峽評論》前總編輯王曉波先生心懷民族大義，矢志不渝推動祖國統一，堅決反對『台獨』，令人敬佩。我們對他們的逝世表示沈痛哀悼」。

兩相對照，中國大陸立場不言而喻。

內媒《北京青年報》則發了一篇介紹李登輝生平的評論稿，該文提及李登輝是以農經學者身份從政，22歲前是日本人，「長於台灣日據時期，這對其家國認同感無疑產生了巨大影響」；並指李推動台獨，炮製兩國論，「蔣經國去世後，李登輝掌權期間，台灣政界的兩岸統獨天平開始出現變化」。