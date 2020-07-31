【李登輝病逝】AIT降半旗哀悼　蓬佩奧：緬懷李登輝政治遺產

台灣前總統李登輝在周四（30日）晚間7時24分病逝，享壽98歲。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發聲明表示，李登輝協助終結數十年威權統治，帶來經濟繁榮與法治，美國將持續增強與台灣關係，以緬懷他的政治遺產。 此外，美國在台協會（AIT）周五（31日）降半旗並發表聲明，表達哀悼。

任內美國與台灣斷交、與北京建交的美國總統卡特（Jimmy Carter），曾於1999年訪問台灣，與李登輝會面。（資料圖片/美聯社）

蓬佩奧在聲明中指出，李登輝身為台灣首位民選總統，協助終結數十年威權統治，帶來經濟繁榮、開放與法治的新時代。而李登輝在12年總統任內的大膽改革，對台灣能成為今日的民主燈塔扮演關鍵角色。

蓬佩奧還表示，李登輝鞏固美台之間深厚友誼。他說：「我們（美方）將持續透過共享政治與經濟價值，增強與台灣的連結並強化台灣蓬勃民主，以緬懷李總統的政治遺產。」

美國在台協會指出，李登輝是民主改革先行者，也是美國的夥伴和摯友。在李登輝的領導下，台灣在短短十多年間從戒嚴時期轉型成全面民主體制；李登輝也在其任內奠定了美台夥伴關係的基石，讓印太地區及全世界皆獲益甚多。

李登輝生前曾罹患大腸癌，有心臟、糖尿病、洗腎等問題，2020年2月8日，李登輝睡前喝牛奶嗆到，導致不斷咳嗽，緊急送進台北榮民總醫院接受治療及觀察。（資料圖片/路透社）

據悉，李登輝1995年曾造訪美國，並於康乃爾大學（Cornell University）發表「民之所欲、長在我心」演說，引來國際關注，是首位訪問美國的台灣總統。

美國在台協會表示，作為美國艾奥瓦州立大学（Iowa State University）和康乃爾大學的校友，李登輝也體現了強健的美台人民情誼。李登輝成功帶領台灣轉型成民主與自由的燈塔，並鞏固美台雙邊友誼，他的貢獻將持續深深影響未來數個世代。