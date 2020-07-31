李登輝病逝｜安倍晉三讚增進日台關係　日本未打算派官員參加葬禮

台灣前總統李登輝於昨天（30日）晚間病逝，享壽98歲。李登輝生前是著名的「知日派」，日本首相安倍晉三周五（31日）就表示，對李登輝病逝感到痛惜，讚揚李登輝對增進日本與台灣的親善關係及友好關係有重大的貢獻。 另一方面，日本官房長官菅義偉在同日的記者會上亦有表達哀悼之意，但也明確表示日本政府未打算派官員參加李登輝的葬禮。

安倍晉三稱對李登輝病逝感到痛惜，讚揚李登輝對增進日本與台灣的親善關係及友好關係有重大的貢獻。（中央社）

安倍晉三指，李登輝一直對日本懷有特別的情意，讚揚他為台灣建立自由、民主、人權及普世的價值，同時奠定日台關係的基礎，令許多日本國民對李登輝懷有特別的親切感。安倍晉三稱，對於李登輝辭世感到很遺憾，由衷祈祝他在天之靈安息。

菅義偉則在例行記者會上發表日本對李登輝病逝的官方立場，表示十分痛惜，對李登輝的家人表達衷心的哀悼之意，並讚揚他對日台的友好關係做出莫大貢獻，且讓自由、民主主義、基本人權在台灣深耕。菅義偉又提到，執政自民黨昔日在野時，他曾經訪問台灣並拜會李登輝，見到當時已年近90歲的李登輝仍充滿活力，二人熱情地聊了許多李登輝對台灣、對日本的感情，令人印像深刻。

（綜合報道）