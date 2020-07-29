解放軍聯勤保障部隊政委徐忠波任火箭軍政委　獲習近平授上將軍銜

解放軍高層再有人事變動，官方傳媒在周三（29日）報道，中央軍委聯勤保障部隊政委徐忠波，已被調任火箭軍政委，他在當天更獲中央軍委主席習近平授予上將軍銜。

習近平授於徐忠波上將軍銜，並頒發命令狀。（微博）

據報道，中央軍委晉升上將軍銜儀式當天在北京八一大樓舉行，習近平向晉升上將軍銜的火箭軍政委徐忠波頒發命令狀。據公開消息，徐忠波此前是中央軍委聯勤保障部隊政委，最近才履新火箭軍政委。

簡歷顯示，徐忠波出生於1960年，山東人，長期在原濟南軍區服役，曾任原第20集團軍政委、原第54集團軍政委等職。原54集團軍是解放軍歷史上的王牌部隊，有「鐵軍」美譽，多位高級將領都是出身自該部隊。

2016年初，徐忠波出任西部戰區陸軍首任政委，翌年7月獲晉升中將軍銜，同年10月更當選十九屆中央候補委員。及至2018年，徐忠波出任聯勤保障部隊政委。而火箭軍前任政委為是上將王家勝，其出生於1955年1月，曾任原總裝備部政治部主任、副政委，中央軍委紀委副書記，原第二炮兵政委等職。2015年12月，火箭軍成立，王家勝成為首任政委。

隨着徐忠波此次晉升上將，現役上將增至33人。十八大以來，中央軍委至今已有10次共晉升47名上將，其中在2019年共晉升17人，人數最多。