【蝗蟲來襲】雲南14.34萬畝地遭遇蝗災　官方指總體防治成效明顯

雲南林業和草原局日前表示，截至7月28日，全省共有14.34萬畝地遭遇黃脊竹蝗災害，目前防治工作緊張有序展開，總體防治成效明顯，江城縣全域已連續4天未發現蝗蟲遷入。

雲南林業和草原局指，截至7月28日，雲南全省共有14.34萬畝地遭遇黃脊竹蝗災害。（中新社）

據了解，雲南省與老撾接壤的江城縣、勐臘縣相繼發現有黃脊竹蝗遷飛入境，其後更逐步擴散到相鄰區域，局部危害成災。統計數據顯示，截至7月28日，雲南全省共有14.34萬畝地遭遇黃脊竹蝗災害，其中林地為10.9萬畝，農地為3.44萬畝。具體地方上，普洱市有14萬畝、西雙版納州有0.2萬畝、紅河州有0.13萬畝。

雲南林業和草原局指，指目前總體防治成效明顯，雲南全省已累計防治面積42.87萬畝次，調集54組植物保護無人機組，共展開飛防作業1.4498萬架次，投入噴霧器1.3022萬台次，出動6.4528萬人次。雲南省有建立省、市、縣、鄉、村、組、護林員的蟲情監測網絡，每天投入超過3000人，深入排查蝗災隱患。同時，利用生態護林員、森林管護員等力量，採取「地空結合、分區施策」的措施聯合展開防控。此外，當局在與江城和猛腊接壤的鄉鎮建立15.55萬畝的「農地阻截帶」，超前預防、阻控竹蝗危害農地。

當局出動無人機防治蝗災。（中新社）

但雲南林業和草原局亦提到，根據雲南省黃脊竹蝗防控工作專家組的分析研判，認為境外黃脊竹蝗的數量仍然較大，還在不斷分批次遷入，防控形勢依然嚴峻。

（綜合報道）