新冠肺炎｜張文宏談香港防疫對策：可借鑑內地經驗　檢測放第一位

新冠肺炎第三波疫情在港肆虐，確診數字突破三千宗，仍不斷上升。 上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周四（30日）談及香港疫情時表示，香港可以借鑑內地防控經驗，擴大檢測，盡量對感染者進行居家隔離、方艙隔離，或者是住院隔離，嚴守的社交距離，就能有效切斷病毒的傳播。

張文宏建議香港借鑑內地經驗，並將病毒核酸檢測放在防疫對策第一位。（資料圖片/中新社）

張文宏指出，當前香港疫情的反彈，最關鍵的是速度比較快。新冠病毒的基本傳染數（R0）比沙士（SARS）更高，病毒傳播速度逼近大流感下的速度。如果防控速度跟不上病毒的傳播速度，就會造成醫療資源的緊張。

他認為，香港可以借鑑內地防控經驗，首先是早檢測、早發現。「發現病人是第一步，如果病人都發現不了，後續的工作就非常難開展，所以這個第一步需要投入大量的力量去做。」據張文宏介紹，北京此前在不到一個月時間內強力控制住疫情反彈，提供了非常好的經驗。雖然短期內防控力度比較大，但回歸正常社會的時間窗口特別小，相應的成本最低。

張又強調，原則上各國和各地區都認可的一點，就是「把檢測放在第一位」，在最短的時間內把檢測的能力提升到最大，盡一切可能最快最精准地發現並找到病人，後續的防疫措施就能馬上跟進。「擴大檢測，盡量對感染者進行居家隔離、方艙隔離，或者是住院隔離，嚴守我們的社交距離，就能有效切斷病毒的傳播。」

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此外，張文宏用「不平衡」來形容當前全球整體疫情發展狀況，呼籲積極應對全球如何團結一致合作抗疫的命題。他認為，第一波疫情尚未結束，這也給未來很長一段時間的疫情防控傳遞了一個非常困難的訊號。絕不能輕視疫情反彈風險，分區域防治，針對高風險地區、高危區域的防控，要有一個從嚴的標準，重點區域要全部檢測。

張文宏還說，對明確有疫情反彈的高風險地區和高危區域，城市公共區域應當暫時關停，盡早採取積極防控措施，是之前防控過程中積累的經驗。在疫情波動過程中，確保當地醫療資源的充足也非常重要，要避免出現「應接不暇」的現象。

張認為，香港專家的防控水平在國際上領先，滬港兩地醫療機構有良好的相互借鑑學習傳統，上海同行密切關注香港疫情防控，希望疫情能夠盡快得到控制。

鍾南山也建議在香港開展全民病毒核酸篩查。（資料圖片）

早前在周三（30日），中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山在廣東廣州接受訪問時，也談及香港近期疫情發展及防控措施等問題。他表示，香港現時已出現社區傳播，但還未出現指數級增長，關鍵要看接下來的防控情況；又稱香港的主要問題不在於醫療，而是公共衞生防控，敦促當局盡快展開全民核酸篩查。

（新華社）