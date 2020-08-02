美國欲封殺TikTok　胡錫進：中方能採取的反制措施很有限

中美持續角力，美國總統特朗普（Donald Trump）威脅通過行政命令封殺抖音的海外版「TikTok」，迫使母公司字節跳動（ByteDance）完全剝離TikTok的美國業務。 內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，TikTok在美國遭圍獵，中方能夠採取的反制措施很有限。

胡錫進指，狹義的國家安全肯定不是美國的最重要考慮，華為和TikTok所展現出的挑戰美國高科技信息產業霸權的能力才是真正讓華盛頓心神不寧的。「如果說這也是國家安全，那麼美國的國家安全就是與霸權劃等號的。」

胡錫進表示，當中沒有什麼道理可講，只是看到從美國政府到相關高科技巨頭所表現出的醜陋。他又指，中國從來沒有禁止美國高科技公司來華開展業務，中方僅要求的是他們在中國做的事情要符合中國法律，是美國那些公司拒絕配合中國的法律規定。

他強調，TikTok是完全按照美國法律在美運營的，它與抖音存在徹底的隔絕。中國大陸的用戶即使翻牆也無法註冊TikTok。也就是說，TikTok沒有違反美國任何一條法律，完全配合了美方的管理。美方宣稱它威脅到自己的國家安全，這是地地道道的假設，是莫須有的罪名，與假設華為為中國政府蒐集情報如出一轍。「這與中國不同意臉書、推特原版進入中國，要求它們推出符合中國法律的運營方式來華登陸有著本質的區別。」

胡錫進在文末寫道，TikTok在美國遭圍獵，中方能夠採取的反制措施很有限，這是一個現實。中國的整體實力仍不如美國，這是美方敢於針對中國具體企業肆無忌憚下手的根本原因。但這是階段性困難。希望那些公司不要灰心，也希望中國人不要灰心。「讓我們大家更團結，更理性，做事者在困難面前更有韌勁。做能夠把石頭頂起來的堅強生命，這是有志於在這個時代幹成大事者的唯一選擇。」