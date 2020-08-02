火星探測｜距離地球約300萬公里　天問一號完成首次軌道修正

「天問一號」火星探測器上月在海南文昌發射升空，成功進入預定軌道，預計明年2月份就會抵達火星。 據央視報道，8月2日（周日）早上7時，天問一號火星探測器的3000N發動機工作20秒鐘，順利完成第一次軌道中途修正，繼續飛向火星。

天問一號完成首次軌道修正（點圖放大）：

截至第一次軌道修正前，天問一號探測器已在太空中飛行約230個小時，距離地球約300萬公里，各系統狀態良好。後續，天問一號探測器還將經歷深空機動和數次中途修正，飛行6個多月後抵達火星附近，再通過制動被火星引力捕獲進入環火軌道，開展著陸火星的準備和科學探測等工作。

據了解，此前長征五號運載火箭精準地將天問一號火星探測器送入了預定軌道，使得這次軌道修正的主要目標不再是入軌精度修正，而是要完成軌道控制3000N主發動機的第一次工作和在軌標定。

天問一號利用光學導航敏感器「回望」地球，拍攝到清晰的地月黑白合影，顯示地球與月球一大一小，均呈新月狀。（中國探月工程微信公眾號）

天問一號火星探測器。（中新社）

專家指，在地火轉移軌道飛行過程中，探測器會受到入軌偏差、控制精度偏差等因素影響。由於探測器長時間處於無動力飛行，微小的位置及速度誤差會逐漸累積和放大，如果不進行修正，將使探測器錯過火星，導致「差之毫釐，謬以千里」的嚴重後果。因此執行飛行任務時，需要制定地火轉移軌跡中途修正控制策略，包括每次修正的時機、每次修正速度增量大小及速度增量方向。

（央視）