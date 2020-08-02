【中印衝突】印媒：中印第五輪軍長級會談今在實控線中方一側舉行

近期中印關係因邊境問題持續緊張。中國官媒《環球網》引述《印度斯坦時報》、《印度教徒報》等多間印媒今日（2日）消息稱，中印第五輪軍長級會談當日將在中印邊境實際控制線（LAC）中方一側舉行。《印度斯坦時報》援引印度陸軍消息稱，此輪會談預計於當地時間11時舉行。

《印度斯坦時報》報道提到，截至目前，中印雙方已於6月6日、22日、30日及7月14日舉行4輪會談，以完成在加勒萬河谷、溫泉以及空喀山口及班公湖沿岸地區脫離接觸。

中印邊境衝突：圖為6月18日印軍車隊在拉達克一條公路上行駛。（Reuters）

7月28日，中國外交部發言人汪文斌在記者會上透露，近期中印雙方通過軍事和外交渠道進行了密集的溝通，已經舉行4輪軍長級會談、3次邊境事務磋商和協調工作機制會議。兩國一線邊防部隊已在大多數地點實現脫離接觸，局勢繼續朝着緩和、降溫的方向發展。

汪文斌表示，目前中印雙方正積極籌備第五輪軍長級會談，研究解決剩餘問題，中方希望印方同中方相向而行，落實好雙方達成的共識，共同維護邊境地區的和平與安寧。

據早前報道，《印度斯坦時報》7月25日報道，一位消息人士表示：「印度和中國之間正在進行軍事和外交層面的持續接觸和對話，拉達克（Ladakh）東部的巡邏點14（加勒萬河谷地區），巡邏點15（基阿姆温泉地區）和巡邏點17A（高格拉地區）已經完全脱離接觸。」消息人士稱，根據上次軍官司令官級會談達成的協議，在這些地區脱離接觸後，唯一剩下要實行脱離接觸的地區是班公湖（Pangong Tso）沿岸的手指區（Finger area）。

（綜合報道）