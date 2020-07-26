【中印衝突】雙方在3個區域實現完全脱離接觸

中印邊境地區的緊張關係繼續緩和，印度傳媒引述知情人士報道，中印雙方外交和軍事層面的對話正在進行，雙方的部隊已經在加勒萬河谷（Galwan Valley）、基阿姆温泉（Hot Springs），以及高格拉（Gogra）這三個地區完成脱離接觸。

《印度斯坦時報》7月25日報道，一位消息人士表示：「印度和中國之間正在進行軍事和外交層面的持續接觸和對話，拉達克（Ladakh）東部的巡邏點14（加勒萬河谷地區），巡邏點15（基阿姆温泉地區）和巡邏點17 A（高格拉地區）已經完全脱離接觸。」

消息人士說，根據上次軍官司令官級會談達成的協議，在這些地區脱離接觸後，唯一剩下要實行脱離接觸的地區是班公錯湖（Pangong Tso）沿岸的手指區（Finger area）。

消息人士補充說，預計高級軍事指揮官之間將在下周舉行會議，以進一步制定班公錯湖地區的脱離接觸模式。

儘管雙方之間已開始脱離接觸，但中國尚未開始沿着實際控制線（LAC）降級。中方在那裏集結了近4萬名部隊人員，並在前線和縱深地區部署了重型武器。

印度已經明確表示，要想使局勢正常化，中國將不得不徹底降級，並將部隊調回其常駐地點。

印度陸軍北方司令部司令喬希（YK Joshi）吿訴《今日印度》，當前的降級局勢是四輪軍事談判後取得的結果，這是一個複雜的過程，需要認真執行。