【新冠肺炎】烏魯木齊：確診、疑似和無症狀感染者治療費用全免

新疆7月中旬起新冠肺炎疫情出現反彈。據官方通報，截至8月1日，新疆現有確診病例547宗、無症狀感染者109宗，且絕大多數患者都在烏魯木齊市。 8月2日，烏魯木齊市醫療保障局黨組書記何新國在新疆疫情防控發布會上表示，對確診和疑似患者及無症狀感染者醫療救治費用全部免費。

何新國介紹，首先，將國家衛健委下發的診療方案中覆蓋的醫療服務項目和藥品，全部臨時納入烏魯木齊市醫保基金支付範圍。其次，異地就醫確診和疑似患者及無症狀感染者由醫療救治定點醫院做好患者資料記錄和醫療費用帳單，醫保支付部分由就醫地醫保經辦機構先行墊付，之後全國統一結算。再者，未參保患者產生的救治費用也免費。

7月26日，遼寧大連醫護人員為市民進行病毒核酸檢測。（中新社）

最後，康復治療費用結算方面，救治出院的新冠肺炎確診患者、無症狀感染者等實施康復治療所產生的醫療費用，按新冠肺炎醫療保障特殊政策結算，無法分割清楚非治療新冠肺炎費用的可一併按新冠肺炎醫療保障特殊政策結算。

他指出，為減輕醫療機構的墊付壓力，對救治患者發生的醫療費用實行單列預算，不納入醫療機構總額預算指標，不降低醫療服務品質及時結算，確保患者不因費用問題得不到及時救治，確保定點醫療機構不因醫保總額預算管理規定影響救治。

新冠肺炎疫情發生後，內地明確對患者相關醫療費用先由醫保支付、再由財政補助。（資料圖片）

事實上，此前在全國範圍內，新冠肺炎確診和疑似患者的相關醫療費用都是先由醫保支付，個人負擔部分實行財政兜底，中央財政補助；對疑似患者，由就醫地制定財政補助政策，中央財政視情給予適當補助。

（綜合報道）