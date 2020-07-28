新冠肺炎｜新疆新疫情患者數增至400　烏魯木齊追責防疫失職幹部

新疆自本月中旬爆出不明感染源的本土病例後，當地新冠肺炎疫情重燃。據官方通報，截至昨日（27日），新疆現有確診病例235宗、無症狀感染者165名，意味當地新冠肺炎患者在兩周內激增至400人，且大多數患者都在烏魯木齊市。 烏魯木齊市政府近日發布消息稱，市委常委會周日（26日）召開會議，會上通報了在疫情防控工作中不敢擔當、作風漂浮、玩忽職守、失職瀆職和不作為、慢作為等問題責任人，並對其追責問責。

7月23日至25日，國務院副總理孫春蘭在新疆調研疫情防控工作。圖為7月24日孫春蘭來到烏魯木齊高新區（新市區）美林花源核酸檢測採樣點，了解核酸檢測採樣工作和居民生活物資保障等情況。（天山網）

上述消息未具體說明被問責的官員或幹部屬於哪些部門，也沒有公開他們的名字。但消息指，「會議強調，各級各部門和全體黨員幹部要以被通報案例為鑒戒，舉一反三，深入查擺，認真整改，時刻繃緊疫情防控這根弦，如履薄冰、警鐘長鳴，求真務實、履職盡責，全身心投入疫情防控的嚴峻鬥爭，不獲全勝絕不輕言成功。」

會議還稱，疫情防控正處在攻堅階段，各級領導幹部特別是「一把手」要切實履行第一責任人的職責，率先垂範、靠前指揮。各級紀檢監察機關要緊盯關鍵環節，發現苗頭問題及時提醒糾正、督促立行立改，為築牢疫情防控防線提供堅強紀律保障。

（新疆網）