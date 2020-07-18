新冠肺炎｜烏魯木齊啟「戰時狀態」:社區封閉管理　全市病毒檢測

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，其中連續149天沒有新發病例的新疆，在短短數天內新增17宗本土病例，當地無症狀感染者在周六（18日）中午亦再增加12宗，累計已有23宗，全部病例均是來自烏魯木齊市。 新疆政府在周六（18日）舉行新聞發布會，會上提到烏魯木齊市已在疫情發生後啟動應急響應預案，其後更宣布烏魯木齊市進入疫情防控「戰時狀態」。

新疆政府在新聞發布會宣布烏魯木齊市進入疫情防控「戰時狀態」。（微博）

據發布會上的通報，烏魯木齊市已成立15個專項工作組，嚴格落實各項防控措施，包括全面展開流行病學調查，對重點區域進行全面消毒消殺、消除病毒傳染源；全力救治患者；堅定不移內防擴散，全市進入疫情防控「戰時狀態」，停辦各類聚集性活動，對社區實行封閉式管理；堅持不懈外防輸入，同時動員烏魯木齊居民非必要不離烏，對確需離烏人員進行核酸檢測；全面開展核酸檢測。

另一方面，烏魯木齊衛健委主任張衛表示，烏魯木齊將按照「應檢盡檢、願檢盡檢」原則，突出重點，分級實施，在全市範圍內分批有序展開免費病毒檢測工作。根據風險程度，先行覆蓋重點範圍、重點人群，並逐步擴大檢測範圍，確保做到早發現、早報告、早隔離、早治療。

張衛介紹，病毒檢測工作會分兩個階段完成，第一階段是自7月17日起，對有確診病例、疑似病例、無症狀感染者、密切接觸者、發熱病人等重點人群的社區進行病毒檢測，完成重點人群所在社區100%檢測的目標。第二階段則是安排其他社區和自治區、市兩級機關企事業單位人員進行病毒檢測。

國家衛健委已安排10個省市共10支病毒檢測醫療隊，共計200多人赴烏魯木齊市協助。（微博）

張衛又提到，烏魯木齊市屬地（不含兵團、軍隊）具備能力的25間機構會承擔病毒檢測工作，並採用5：1混檢方法。另為提高烏魯木齊市的病毒檢測能力，國家衛健委已安排10個省市共10支病毒檢測醫療隊，共計200多人赴烏魯木齊市協助。

（綜合報道）