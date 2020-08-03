吉林前高官自創《明學》惹爭議　被指「野雞大學」博士畢業

繼吉林省公安廳原副廳長賀電《平安經》一夜成名後，吉林再現「國學大師」，該省委宣傳部前副部長弓克自創《明學》，再次引發輿論關注。

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綜合媒體8月3日報道稱，弓克自創的「國學神作」《明學》，號稱「哲學家、思想家、理論家」，曾贏得吉林前省委書記王儒林等官員學者讚頌，甚至被稱作「弓子」。

查詢資料顯示，弓克是東北師範大學博士生導師、吉林大學教授、中國人民大學名譽教授、北京聯合大學客座教授，吉林省孔子學院院長，中華周易協會名譽會長、全球易文化大會主席團永久主席等。

此外，弓克還曾擔任吉林大學哲學系哲學教研室副主任，吉林省人大常委、省委宣傳部副部長，北京市東城區委副書記等職。

《明學》獲當地官場追捧

在吉林，弓克堪稱「神一般的人物」，官方《吉林日報》專門為其設專欄，發表人生哲學隨筆；吉林省委前書記王儒林盛讚其大作《明論》是「難得的思想文化創新，可貴的原創性研究成果，具有嚴謹邏輯系統的理論體系。」

吉林省文聯前黨組書記楊廷玉亦稱《明學》是「馬克思主義中國化過程中的結晶」。由吉林詞作家姚天進作詞，白山市音協副主席劉國亮作曲，吉林教育電視台主播張宸維演唱的一曲《明學之歌》，更讚頌弓克「重組文化基因，心繫祖國，心繫人類」，《明學》「光芒四射」。

除此之外，《明學》不但走出吉林，還被列入「國家社科基金項目數據庫」的哲學學科。

據悉，這部《明學》核心理念包括「一元六本十德」。一元論：一元即道，萬事萬物各有其道，小道、中道、大道，小道服從中道、中道服從大道。六本論：世以人為本，人以德為本，德以善為本，善以誠為本，誠以真為本，真以世為本。「六本」乃人生之本。十德論：仁、孝、勤、勇、智，忠、義、禮、信、和。

弓克曾指出，孝的最高境界是「大孝」，即孝國家，孝領袖、孝政黨、孝政府等。

對於弓克所著《明學》，有網友質疑，難道「拾老祖宗之牙慧，隨便挑點東西排列組合一下，就算經典？」

更有網友指出，弓克獲得博士學位的「美國普萊斯頓大學」，聲稱是在美國合法註冊運營的私立大學，但實際上是所名副其實的「野雞大學」，因多項違規，辦學申請早已被當地政府拒絕，中國教育部亦一直沒有承認過「普萊斯頓大學」授予的學位。

日前，引發軒然大波的《平安經》作者已被撤職，面對網絡輿情，吉林官方是否啟動對《明學》的調查，備受外界關注。