中國首次無人機颱風探測試驗成功　填補海洋觀測空白

8月2日，在今年第3號台風「森拉克」（Typhoon Sinlaku）影響海南期間，一架由中國自主研發的高空大型氣象探測無人機從海南博鰲機場起飛，歷時4個小時，圓滿完成對台風「森拉克」外圍雲系的綜合氣象觀測任務。 據稱，這標誌著中國在這一領域取得了重大突破，填補了中國基於高空大型無人機海洋綜合觀測的空白，對提高台風預報準確率具有重要意義。

據央視新聞8月2日报道，搭載着觀測設備的高空氣象探測無人機從海南博鰲機場起飛，升至1萬米高空後，成功下投30枚探空儀，與毫米波雷達一起完成了對今年第3號颱風「森拉克」外圍雲系的CT式掃描，觀測數據實時傳送回地面指揮系統。

此次無人機與風雲氣象衛星、無人船等多種探測手段形成了立體觀測，為颱風「森拉克」中心位置確定提供了重要參考依據。

據介紹，中國每年因颱風造成的經濟損失約295億元人民幣，海上觀測資料的匱乏限制了颱風預報技術的提升。

為此，中國氣象局於2018年啟動「海燕計劃」，選用「翼龍-10」大型無人機開展海洋綜合氣象觀測試驗。而本次試驗是「海燕計劃」的組成部分，填補了中國基於高空大型無人機海洋綜合觀測的空白，對提高台風預報準確率具有重要意義。

國產「翼龍」 無人機，可應用於於軍用、警用及民用等多個領域。（網絡圖片）

「海燕計劃」總指揮、中國氣象局氣象探測中心主任李良序介紹，下一步將繼續完善技術體系，建立大型無人機全鏈條式觀測業務和颱風探測業務系統目標，並打通觀測到業務應用各環節，為實現「監測精密、預報精準、服務精細」的目標和更好開展全球氣象服務，奠定堅實基礎。

試驗技術組組長、中國氣象局氣象探測中心副總工張雪芬也表示，試驗使用的無人機及所有探測載荷，具有完全自主知識產權。