【中美角力】美國力阻中國候選人出任國際海洋法法庭法官

據美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)8月4日報道,中國已經提名一名中國籍候選人擔任解決海上爭端的國際法庭的法官。但美國試圖阻止中國,稱北京在南海問題上「藐視國際海洋法」。報道的標題是《中國希望在國際海事爭端法庭佔有一席之地,美國對此表示反對》。

國際海洋法法庭(The International Tribunal for the Law of the Sea)預計將於8月或9月舉行選舉,將選出7名法官,任期均為9年。

《聯合國海洋法公約》(United Nations Convention on the Law of the Sea)的所有168個簽署國將在選舉中投票。

報道指出,美國因為沒有批准《聯合國海洋法公約》而不能在這場選舉中投票。

7月份,美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉(David Stilwell)在一場智庫活動中聲稱,「選舉一名中國官員加入該機構,就像僱傭一個縱火犯來管理消防局。」

史達偉還呼籲參與這次選舉的國家仔細評估中國候選人的資格。他說:「我們敦促所有參與即將舉行的國際法庭選舉的國家認真評估中國候選人的資格,並考慮由中國法官擔任該法庭法官是否有助於或妨礙國際海洋法。鑑於北京方面的記錄,答案應該很明確。」

CNBC在報道中稱,這不是中國第一次為國際海洋法法庭的法官選舉提出候選人。事實上,根據該法庭的網站顯示,自1996年第一次選舉以來,已有三名中國法官在該司法機構任職。

但隨着美國在南海問題上的立場日益強硬,美國政府對中國最新一次提名提起關注。