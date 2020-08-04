國務院印發新政策：推8大措施鼓勵集成電路和軟件產業發展

據新華社今日（4日）報道，國務院日前印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，當中提出制定出台財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作等8方面政策措施，鼓勵集成電路產業和軟件產業發展。

上述文件指出，集成電路產業和軟件產業是信息產業的核心，是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。為進一步優化集成電路產業和軟件產業發展環境，深化產業國際合作，提升產業創新能力和發展品質，制定出台8方面政策措施，進一步創新體制機制，鼓勵集成電路產業和軟件產業發展，大力培育集成電路領域和軟件領域企業。

國務院出台文件，推出8大措施鼓勵集成電路和軟件產業發展。（資料圖片）

文件提出，加強集成電路和軟件專業建設，加快推進集成電路一級學科設置，支持產教融合發展。嚴格落實知識產權保護制度，加大集成電路和軟件知識產權侵權違法行為懲治力度。推動產業集聚發展，規範產業市場秩序，積極開展國際合作。

文件還提出，凡在中國境內設立的集成電路企業和軟件企業，不分所有制性質，均可按規定享受相關政策。鼓勵和倡導集成電路產業和軟件產業全球合作，積極為各類市場主體在華投資興業營造市場化、法治化、國際化的營商環境。

（新華社）