最高法副院長姜偉：國安法尊重保障人權　僅針對少數危害國安行為

最高人民法院副院長姜偉6日在團結香港基金舉行的「中華大講堂」發表題為《司法為民 公正司法的中國實踐》的演說。姜偉介紹內地近年司法成就，並表示，最高人民法院透過提升訴訟服務中心功能、建立健全防範刑事冤錯案機制、以及建設「智慧法院」三個方面，落實國家司法為民、公正司法的理念。 姜偉當日還談及《國安法》相關問題。他指，《國安法》維護國家安全也尊重保障人權，二者本質上一致；他強調該法針對少數危害國家安全行為，不影響市民依法享有的權利與自由。

姜偉指，法治精神是現代社會核心價值，司法為民、公正司法是內地司法工作主線。姜偉指，內地法院正在建設一站式現代化訴訟服務體系，現代化訴訟服務包含四大特色：一，讓法院提供多樣化訴訟服務，服務總類多達五十多項；二，形成「廳網綫巡」四維服務體系，如推出網上訴訟服務，訴訟服務全年無休等；三，推動訴訟服務中心功能轉型；四，首創跨區域立案，便利身處異地的當事人透過訴訟維權。

最高人民法院副院長姜偉。（直播截圖）

姜偉又指，為防止冤錯案件，內地推動以審判為中心的訴訟制度改革。姜偉表示，中國法律明確規定，罪刑法定、罪刑相適應、法院定罪、疑罪從無、正當程序、排除非法證據等原則，與《普通法》中的法治原則和無罪推定、不強迫自證其罪、證據裁判、排除合理懷疑等規則有相通之處。

內地首創「移動微法院」 拓展流動平台

關於「智慧法院」，姜偉介紹指，內地「智慧法院」可大數據實時匯聚，内地四級法院，涉及3500多間法院，已全部連接法院專網。此外，內地亦首設互聯網法院，實現網上糾紛，網上審理，有關做法現時領先世界。他又指內地首創「移動微法院」，配合電子訴訟服務已由網絡拓展至流動平台，內地法院還研發超過 140 款應用軟件，滿足各個環節司法需求，實現司法智能廣泛應用。

姜偉還提及新冠肺炎疫情影響，他說，即使面對疫情衝擊，內地法院工作沒有暫停，截至今年上半年，内地法院新收案件多達1320萬宗，結案達到1080萬宗，比例與去年同期持平，顯示疫情下，利用互聯網與智慧技術已成新常態。

姜偉在回答有關《國安法》相關問題時表示，權利與自由都是有邊際，必須在法律範圍內行使。他指，全世界有100多國家的憲法和國際人權公約等，都有明文規定，行使權利和自由時不能危害國家安全。他又說，《國安法》保障疑犯的訴訟權利，並採用無罪推定的原則，任何人在案件未經判案之前都是無罪。他強調，法律有尊重香港居民，享有國際公約規定遊行、集會和言論等自由。