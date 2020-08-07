【新冠肺炎】新疆再增27宗本土病例　北京新發地疫情患者清零

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，內地在周四（6日）新增37宗確診病例，其中有27宗是本土病例，絕大部分都是來自新疆。 另據北京衛健委表示，新發地市場爆發疫情至今，共計335宗病例已經全部出院清零，治癒率達100%。

新疆8月6日再增27宗本土病例。（新華社）

國家衛健委通報，內地新增的37宗確診病例，其中境外輸入病例10宗（上海7宗，遼寧1宗，江蘇1宗，四川1宗），本土病例27宗（新疆26宗，北京1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例2宗，均為境外輸入病例（均在上海）。當天新增治癒出院病例31宗，解除醫學觀察的密切接觸者313人，重症病例較前一日增加2宗。

截至周四，內地現有確診病例843宗（其中重症病例36宗），累計治癒出院病例79088宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例84565宗，現有疑似病例3宗。累計追蹤到密切接觸者798436人，尚在醫學觀察的密切接觸者26499人。境外輸入現有確診病例106宗（其中重症病例1宗），現有疑似病例3宗。累計確診病例2120宗，累計治癒出院病例2014宗，無死亡病例。

無症狀感染者方面，內地新增14宗無症狀感染者（境外輸入4例）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察23宗（境外輸入9宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者273宗（境外輸入112宗）。

北京新發地市場疫情的患者已全部治癒出院。（中新社）

另一方面，北京衛健委指，6月11日至8月6日，新發地市場聚集性疫情累計報告有確診病例335宗，當中最後一名患者已於周四出院。患者收治率為100%，治癒率100%。至於在周四新增的一宗本土病例，是遼寧大連的關聯病例，為確診者的家庭密切接觸者。

（綜合報道）