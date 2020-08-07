新冠肺炎｜中厄就恢復凍蝦對華出口資格磋商　中方：歡迎安全產品

新冠肺炎疫情在全球擴散，早前中國至少有五省市通報，從厄瓜多爾進口凍蝦外包裝檢出新冠病毒。隨後中國已暫停厄瓜多爾3間企業在華註冊資格和產品進口。 中國駐厄瓜多爾大使陳國友周四（6日）在舉行線上新聞發布會，談及中厄抗疫合作、厄瓜多爾凍蝦對華出口及中國漁船在厄加拉帕戈斯專屬經濟區附近公海作業等問題。

駐厄瓜多爾大使陳國友舉行新聞發布會。（中國駐厄瓜多爾大使館網站）

陳國友表示，厄凍蝦輸華是兩國互利合作的共同選擇，連日來，中厄雙方通過不同渠道就此密切溝通，就恢復涉事企業凍蝦對華出口資格舉行多輪磋商，並取得積極進展。相信在兩國主管部門的密切協調下，厄有關蝦企將盡快按要求完成整改，早日恢復對華出口。中方歡迎更多厄優質、特色、安全的產品進入中國市場，樂見中厄雙邊貿易健康、平衡、可持續發展。

關於抗疫合作，陳國友強調，中方秉持人類命運共同體理念，積極推動國際抗疫合作。中厄攜手抗疫、共克時艱。

厄瓜多爾海軍今年7月發現一支龐大漁船船隊，船隻大多插有中國國旗，在厄國所屬加拉帕戈斯群島專屬經濟區邊緣捕魚。圖為2017年8月13日，一艘中國籍漁船「福遠漁冷999」在厄瓜多爾的加拉巴戈斯海洋保護區內被截停，船上被發現有300噸魚獲，包括6600條鯊魚。（路透社）

中方：反對美政客挑撥離間中厄關係

關於中國漁船事件，陳國友指出，中國是負責任漁業國家，高度重視海洋環境和海洋資源保護，一貫要求所有漁業企業依法合規從事遠洋捕撈、保護海洋生態環境，並實施全球最嚴格的監測管控措施。

他還稱，近期中厄雙方正在通過雙邊外交渠道就該問題保持友好溝通，已達成積極共識。同時，中國漁業主管部門已決定自今年9月至11月對加拉帕戈斯群島保護區以西公海海域實施自主休漁，為該區域漁業資源保護作出貢獻。

陳國友說，中方反對美方個別政客近日不斷就此說三道四，散布針對中國的政治病毒，挑撥離間中厄友好關係，相信在中厄雙方的共同努力下，相關問題一定會早日實現「軟着陸」。

（中國駐厄瓜多爾大使館網站）