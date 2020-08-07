內地冒名頂替案頻發　人大法工委：將研究入刑問題

內地近期揭露了多起冒名頂替他人身份的案件，包括頂替他人身份參加高考、頂替他人身份當公務員等，引起全國輿論關注。7日，全國人大常委會法工委就立法工作有關情況舉行記者會。法工委發言人臧鐵偉在記者會上表示，將積極研究冒名頂替行為入刑問題。

當日全國人大法工委舉行記者會，有記者問，對於冒名頂替問題，現行法律中是否有針對性規定?立法機關下一步會不會在刑法修改中對此作出回應？

對此，臧鐵偉表示，處理這類事件總體上有法可依。他以高考冒名頂替為例進行說明，指現行法律對保障公民實現受教育權，並對侵犯公民合法權益、破壞教育公平、考試公平的行為規定了相應法律責任，有關方面要用足用好法律規定，既要嚴格依法懲處相關違法犯罪行為，又要依法通過各種法律途徑，依法充分保護被冒名頂替者合法權益。

山東聊城早前有受害人（右）發現20年前竟被人冒名頂替上學。（央視新聞）

他指，這類案件中，頂替者要承擔民事責任，冒名頂替行為是直接侵害被冒名者姓名權的侵權行為，違反民法典和現行侵權責任法的規定。另一方面，臧鐵偉表示，有關單位亦須承擔行政責任。他指，中國現行教育法、高等教育法等對學校及其他教育機構、教育工作者、受教育者的權利義務以及相關違法行為的法律責任作了明確規定，招收學生工作中徇私舞弊、違反國家有關規定招生等行為均須承擔法律責任。

臧鐵偉還表示，頂替問題也涉及刑事責任，冒名頂替上大學犯罪鏈條長，涉及多個環節，可能觸犯多個罪名，比如，在依照國家規定應當提供身份證明的活動中，盜用他人身份證件等依法可以用於證明身份的證件的，可適用刑法第二百八十條之一「盜用身份證件罪」定罪處罰；存在行賄、受賄等腐敗行為的，可以適用刑法第一百六十三條「非國家工作人員受賄罪」等定罪處罰。

臧鐵偉又表示，中國建繼續完善相關法律制度。他表示，人大將根據全國人大常委會的審議意見和社會公眾意見，積極研究冒名頂替行為入刑問題，進一步做好刑法修正案（十一）草案的修改完善工作。此外，人大還將會同有關方面，認真研究教育法等有關法律的修改完善，加強頂層設計和統籌謀劃，完善法律責任，加大處罰力度，切實維護國家教育考試和招生工作的公平公正。

（中國人大網）